電商年度盛事雙11才剛結束，緊接而來就是黑色星期五購物節了，各大電商都紛紛再推優惠衝業績，同時也為了下個月的雙12購物節預熱暖身，像蝦皮購物就在周五（27日）前天天推零時開搶熱銷品，而且當天更強推精品品牌包下殺，LV DAUPHINE鏈帶手拿包更現省逾1萬6000元，另外還有NOMAD的蘋果配件等享88折起優惠。
PChome 24h購物也加碼至12月1日推出「絕對黑五」活動，連續9天下殺折扣不間斷，推出全站500萬種商品2.8折起之餘，當中再針對最近消費者熱愛的3C、家電商品祭最低3.2折起，指定3C商品滿1111元即抽Herman Miller工學椅，指定品牌筆電滿1萬6888元送千元現金積點、電競周邊商品使用指定信用卡消費再享10% P幣回饋等，加碼再抽11萬1111P幣，雙11還沒下手的現在還不遲。
奇摩也分別在自家各平台上推黑五優惠，像超級商城在30日前就推出「黑五激殺回饋」活動，集結美妝、秋冬穿搭、戶外運動、婦幼、美食商品3折起，再祭百貨專區獨家商品搶先購，至於奇摩拍賣除了攜手萊爾富推出月月11日及22日「快閃免運」外，12月31日前使用萊爾富超取付款，再現領折扣碼享15元運費現折優惠。
樂天市場則在月底30日前也推出了一系列熱銷商品下殺活動，不僅人氣的日系品牌siroca快煮鍋直殺3折以外，還有精品級香氛和保養品享優惠，像下殺至54折的Chloe女性4入小香禮盒，暖身價1195元直接入手，而且同步還有人氣美食、人氣兒童用品也享優惠。
(中時 )
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