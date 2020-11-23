蝦皮購物將於27日0時開搶LV DAUPHINE 鏈帶手拿包，原價9萬3600元，優惠價7萬7500元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物將於27日0時開搶MARC JACOBS 相機包，原價1萬3300元，優惠價7950元。（蝦皮購物提供）

電商年度盛事雙11才剛結束，緊接而來就是黑色星期五購物節了，各大電商都紛紛再推優惠衝業績，同時也為了下個月的雙12購物節預熱暖身，像蝦皮購物就在周五（27日）前天天推零時開搶熱銷品，而且當天更強推精品品牌包下殺，LV DAUPHINE鏈帶手拿包更現省逾1萬6000元，另外還有NOMAD的蘋果配件等享88折起優惠。

PChome 24h購物的伊萊克斯PURE i9.2新一代型動機器人，原價2萬6899元，27日至12月1日期間特價1萬8111元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的美國Mdovia Athena M9無線手持吸塵器，原價6990元，27日至12月1日期間特價1990元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物也加碼至12月1日推出「絕對黑五」活動，連續9天下殺折扣不間斷，推出全站500萬種商品2.8折起之餘，當中再針對最近消費者熱愛的3C、家電商品祭最低3.2折起，指定3C商品滿1111元即抽Herman Miller工學椅，指定品牌筆電滿1萬6888元送千元現金積點、電競周邊商品使用指定信用卡消費再享10% P幣回饋等，加碼再抽11萬1111P幣，雙11還沒下手的現在還不遲。

Yahoo奇摩超級商城的奧莉薇閣 28吋PC硬殼尊藏典爵系列行李箱，原價7880元，30日前特價1999元，加碼送防塵套。（Yahoo奇摩超級商城提供）

Yahoo奇摩超級商城的雅詩蘭黛微分子肌底原生露，30日前特價511元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

奇摩也分別在自家各平台上推黑五優惠，像超級商城在30日前就推出「黑五激殺回饋」活動，集結美妝、秋冬穿搭、戶外運動、婦幼、美食商品3折起，再祭百貨專區獨家商品搶先購，至於奇摩拍賣除了攜手萊爾富推出月月11日及22日「快閃免運」外，12月31日前使用萊爾富超取付款，再現領折扣碼享15元運費現折優惠。

樂天市場的Chloe 女性四入小香禮盒，原價2200元，30日前享特價1195元。（樂天市場提供）

樂天市場的日本siroca快煮鍋，原價1萬2100元，領券再折388元，30日前享特價3711元。（樂天市場提供）

樂天市場則在月底30日前也推出了一系列熱銷商品下殺活動，不僅人氣的日系品牌siroca快煮鍋直殺3折以外，還有精品級香氛和保養品享優惠，像下殺至54折的Chloe女性4入小香禮盒，暖身價1195元直接入手，而且同步還有人氣美食、人氣兒童用品也享優惠。

(中時 )