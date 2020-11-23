在川普參加了G20峰會卻又無所事事地罵選舉作弊或打球，許多美國媒體都擔心川普在卸任前還會搞出什麼花招，甚至有媒體建議乾脆用公款讓他每天打高爾夫，免得妨礙美國政府交接或惹麻煩。

美國《有線電視新聞網》(CNN)今日以此為題，在網上轉載《野獸日報》專欄作家、天狼星XM衛星廣播公司節目《迪恩·奧拜達拉秀》主持人奧拜達拉（Dean Obeidallah）的文章，這篇極充滿諷刺意味的文章宣稱，有一個可以讓川普不要惡搞的好辦法，就是從現在起至明年1月20日拜登宣誓就職前，由美國納稅人花錢請川普無限次打高爾夫。

認為這種說法根本只是在消遣川普的《環球時報》表示，這篇文章一開始舉了許多例子，認為川普的注意很難從攻擊選舉舞弊的話題上轉移開來。例如在週六上午8時川普參加了G20領導人視訊會議，會議討論新冠疫情等各方關注的問題，但會議才開始13分鐘後，川普就開始划手機在推特上發佈許多毫無根據的選舉舞弊言論。到上午10時，川普也不參加新冠疫情危機的特殊會議，乾脆去打高爾夫了。

文章說，在川普不停用發表選舉舞弊的謊言侵蝕美國民主，美國總務管理局也不對當選總統拜登開啟政權交接程序，新一屆聯邦政府機構根本無法為抗擊疫情做好準備或制定疫苗分發計畫。「正如拜登最近對川普的行動發出的警告：如果我們不協調（合作），可能會有更多的人死亡。」

文章表示，要讓川普為美國人的利益做正確的事情是徒勞無功的，美國人需要給他點激勵，做點對川普個人有好處的事。所以提議川普今天就辭職，然後從現在起到1月20日，也就是拜登宣誓就職的日子，美國納稅人去承擔他打高爾夫球的費用。

文章說，「是的，我知道，你們很多人在說：我們不是已經為川普打高爾夫球買單了嗎？！」文章指出，但川普不只是在美國打高爾夫，他也喜歡在他位於蘇格蘭和愛爾蘭的度假勝地打球呀！因此，大多數美國人，或者至少是給拜登投票的51%的選民都會同意上述提議，「你看如何呢？總統先生！」

(中時新聞網)