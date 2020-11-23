已解散的香港眾志前秘書長黃之鋒、等人今在西九龍裁判法院承認煽惑他人參加未經批准集結等罪，即時還押監房，不准保釋。高雄市議員黃捷在臉書上發文聲援，稱香港民主受到威脅，對此，罷捷團體發言人徐尚賢則要他關心一下台灣民主，並反嗆她蔑視台灣民主真諦，人民把她踢下台也是天經地義。

黃之鋒等人遭到逮捕，黃捷今在臉書上發文表示，香港民主遭受威脅已經到刻不容緩的地步，台灣青年以及民主前輩都很關注，並附註沒有暴徒只有暴政，天佑香港。

對於黃捷「撐香港」的言論，徐尚賢晚間也發文反嗆，「黃捷，妳能關心一下台灣民主嗎？台灣民主正在遭受獨裁政府和極權政治的威脅，已經到燃眉之急的地步，台灣人民面對綠色恐怖的來臨，妳黃捷到底在不在意？」

徐尚賢更指出，當初若是沒有民主，妳能上得了台嗎？上了台就可以蔑視台灣民主的真諦，就可以無視台灣人民的疾苦，「既然黃捷妳過河拆橋、忘恩負義，那麼人民站出來把妳踢下台真的是天經地義！」

網友們也留言回應，「她其實可以改去香港選議員」、「他只會關心彩虹在哪邊開花」、「把她送去香港，高雄不需要這種政客」。

(中時新聞網)