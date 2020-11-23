日前才剛宣布要「回歸平靜生活，遠離武林是非圈子」的渾元形意太極拳掌門人馬保國，沒想到以光速般的速度再度復出，宣布自己將與參電影《少年功夫王》的演出。馬保國在一段影片中說，有不少電影公司曾找他拍電影，但都被他拒絕，至於為什麼會點頭答應接拍《少年功夫王》，他則透露是有原則的。

馬保國受訪時說，該部電影的導演認為他的確是有真功夫，因此還專程從北京到鄭州拜訪他；訪談中更透露自己將飾演一位神祕的老武師，主要是教小朋友武術，另一個段橋是與其他武師有一場比武；對於自己的演技，馬保國顯得相當有信心。

馬保國對於自己的演技相當有信心 (圖/ 翻攝自微博)

他更說自己並不在意片酬，可是自己演戲有二個條件！一是電影必須傳遞正能量，二是自己只演正面角色，不演反派。馬保國說，這是自己的原則。他想讓人一提到「馬保國」三個字，就和「會打傳統功夫」、「會打渾元形意太極拳」聯想在一起。

見大師如此有自信，記者便問：「這麼有信心？」馬保國很快接話：「我當然有信心，你走著瞧，《少年功夫王》一定會紅。」

馬保國說，自己接拍電影是有原則的 (圖/ 翻攝自微博)

對於這段訪問，不少網友抱持著觀望的態度，更有人不留情面的說：馬保國不會把自己也給騙了吧！

(中時新聞網)