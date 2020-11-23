今年6月，已婚的公共電視台語當家主播吳國禎，對1名菜鳥女職員聲稱自己在公司有個「秘密基地」，帶她去看時卻伸出魔爪性騷對方，女職員逃跑並向公司提出申訴。即便調查後屬實，但她竟被部分同事指控是「自導自演」，害該女職員得定期至精神科就診。爆料此事的內部員工稱，公司高層冷眼旁觀，且至今仍包庇吳國禎的態度，讓人相當不齒。

公共電視遭爆料主播性騷擾女職員事件，公視23日回應指出，9月份已經收到當事人的申訴書，準備進入審理階段。

公共電視聲明稿全文如下：

針對台語台員工性騷擾申訴案，本會極為重視，已依規定成立申訴處理委員會調查審議，並持續處理中。本會為防治工作場所性騷擾行為，維護性別平等及人格尊嚴，依據「性別工作平等法」及「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，制定「工作場所性騷擾防治及懲戒辦法」。

申訴案處理程序如下：

一、本會於109年09月04日收到申訴書後，成立申訴處理委員會調查審議，由基金會與工會各指定代表擔任委員，同時邀請兩位外部專家提供專業諮詢。109年9月21日，召開申訴處理委員會，經過雙方當事人及證人分別到場詢答，委員會決議申訴成立。

二、被申訴人於109年10月22日收到決議通知，109年11月9日提出申覆，本會依規定成立申覆處理委員會處理。預定109年12月1日召開會議審理。

三、依本會「工作場所性騷擾防治及懲戒辦法」規定，同一申訴之決議，申訴人及被申訴人各得申覆一次。

目前本案由於被申訴人提出申覆，後續將依此辦法辦理，將於近期召開申覆會議。由於一切尚在申覆程序中，不宜針對個案對外發言。

(中時新聞網)