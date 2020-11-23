美國總統當選人拜登預定24日公布首批閣員名單。美媒23日披露，他將提名前副國務卿布林肯出任國務卿，另任命核心國安幕僚蘇利文接任白宮國安顧問，非裔女外交官湯瑪斯-葛林斐德則將出任駐聯合國大使。布林肯將負責推動美國重返全球協議及多邊機構，並把盟邦重新聚攏起來，以便與中國進行新的競爭。

布林肯曾直指中國是美國的最大挑戰，蘇利文也稱中國為美國的最主要競爭者，如今兩人將分別出任國務卿與國安顧問，無疑地會延續部分川普政府對中強硬政策。不過布林肯也認為，與中國完全「脫鉤」（decouple）只會帶來反效果。另一方面，布林肯主張與台灣加強關係，由他操盤美國外交政策，或可降低台灣對拜登可能調整友台政策的疑慮。

現年58歲的布林肯為猶太裔，繼父還是二戰納粹屠殺猶太人浩劫的倖存者，他也因此常說美國應作為舉世道德典範。而43歲的蘇利文與布林肯在政府內的資歷亦步亦趨，都曾任職於國務院，拜登擔任副總統時，兩人先後當過他的國安顧問，今年拜登競選總統，又都擔任他的高級政策顧問。

布林肯先前受訪時，直指中國是美國在經濟、科技、軍事及外交上面臨的最大挑戰。但他也表示，美中完全「脫鉤」的想法不切實際。「美國自包含中國等世界各地吸引學生、人才、想法與投資，並從中獲得極大利益，若把這些切斷會是個錯誤，重點應是如何取得平衡。」

蘇利文則曾與坎貝爾在《外交事務》上寫道：「與中國接觸的時代已經不辭而別地結束了。」他們呼籲放棄過去對中國「浪漫想法」，以更冷靜的頭腦，在一系列問題上使用更強硬的手段。

布林肯是台灣的熟面孔。2015年蔡英文競選總統期間訪美時，曾進入美國務院拜會時任副國務卿的布林肯，也創下我總統參選人首例。而2016年蔡英文勝選入主總統府前，布林肯就在眾議院聽證會上表示，「美國期待與台灣的首位女總統和各黨領袖合作，進一步強化美台關係。」

11月13日，駐美代表蕭美琴致電擔任拜登外交政策顧問的布林肯，代表台灣政府祝賀拜登勝選，並強調期待持續與美國深化雙方密切的合作關係。不過，此舉卻遭到北京當局批評，稱其「違背一個中國原則」及圖謀「破壞兩岸關係」。

(中時 )