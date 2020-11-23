三星與SK海力士領漲 韓國股市創新高 22:292020/11/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國股市在三星電子與SK海力士領軍之下，23日創下收盤新高紀錄。指標Kospi指數收盤大漲49.09點或1.92％，收在2,602.59點紀錄高點，並已連續四個交易日上漲。由於晶片需求好轉，且2021年獲利展望樂觀，激勵三星電子與SK海力士23日股價分別勁升4.33％與3.31％。外資連續13個交易日淨買超韓股，創下2016年8月以來最長淨買超紀錄，金額總計達6.37兆韓元。 (工商 ) #三星 #SK海力士 #紀錄 #韓國股市 #三星電子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬海搶攻高運價冷凍櫃貨 拉近南美西岸航線水果與亞洲的距離 15:132020/11/23 財經 RCEP簽訂與疫苗加持 亞洲主要股市外資全面買超 17:592020/11/23 財經 RCEP關稅減讓 日貨低價銷陸 04:102020/11/23 產業財經 《國際經濟》澳洲11月製造業擴張 近3年來最強 12:162020/11/23 財經 被動元件 明年首季報價持平 04:102020/11/23 產業．科技 《韓股》外資連12買 KOSPI急攻2600點 11:082020/11/23 財經 「抗議天王」柯賜海現身秋鬥 與民眾爆發衝突 08:202020/11/23 政治 5G手機市佔Top 10出爐 三星華為品牌最強勢 11:292020/11/23 科技 《半導體》外資卡位買超 南亞科攻過70元 11:592020/11/23 財經 《韓股》三星、SK海力士領軍 韓股創歷史新高 16:312020/11/23 財經 財經熱門新聞 疫情慘爆 全球V形復甦太難？ 專家曝有1國例外 - 財經 ３大客戶訂單追追追 台積電營收 Q4超標在望 - 財經要聞 - 工商時報 全球財經 工商時報 上海爆疫情 浦東機場急檢測 - 全球財經 - 工商時報 妖股又炒爆了？巴菲特洩4支明牌 散戶押對沒 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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