韓國股市在三星電子與SK海力士領軍之下，23日創下收盤新高紀錄。指標Kospi指數收盤大漲49.09點或1.92％，收在2,602.59點紀錄高點，並已連續四個交易日上漲。由於晶片需求好轉，且2021年獲利展望樂觀，激勵三星電子與SK海力士23日股價分別勁升4.33％與3.31％。外資連續13個交易日淨買超韓股，創下2016年8月以來最長淨買超紀錄，金額總計達6.37兆韓元。

(工商 )