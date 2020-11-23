新冠肺炎疫苗研發近來相繼傳出捷報，部分經濟學家認為，疫苗問世可望讓美國民眾再次出國旅遊和上餐廳消費，進而推升物價，扭轉長年低迷不振的通膨率。

過去十年美國經濟強勁和失業率低，但消費者物價鮮少觸及聯準會（Fed）2％的目標。

倘若通膨率一如經濟學家預測，在疫苗推出後上升，將考驗聯準會8月宣布採行的通膨政策架構－平均通膨目標。該政策允許通膨長期低於2％的目標後，高於目標一段時間，維持長期平均2％的水準。

疫情重創美國經濟，專家多認為疫苗是讓生活與經濟回復正軌的關鍵。因疫情大舉裁員的航空和餐旅業，可能無法因應需求急速揚升，導致價格上揚。此外，租金亦可能隨需求回升而走高。

此外，美國儲蓄率攀升顯示，美國政府向民眾發放的紓困支票和失業補助，大部分仍未花用，這些資金一旦流入經濟將推升物價上漲。

上述因素皆可能拉高聯準會偏好的通膨衡量指標－個人消費支出物價指數（PCE）。10月PCE年增1.4％，仍不及央行2％的目標。

部分經濟學家認為疫苗僅能短暫拉抬通膨，效用可能只會持續一至兩個月。2020年春季美國爆發首波疫情，造成3月和4月物價大幅走跌，基期較低將顯得通膨迅速上升。

專家指出，聯準會官員可能不會對通膨在短時間內勁揚做出反應，而且通膨上升可能在2021年夏季就會緩和下來。

然而，部分經濟學家則認為，通膨沒有那麼快回溫。摩根士丹利經濟學家曾特納（Ellen Zentner）樂觀看好2021年美國經濟成長，但預估通膨要到2022年才會達到或超過2％目標。

當然有些專家的看法較為悲觀，高盛經濟學家希爾（Spencer Hill）便認為，勞動市場直到2024年才能復甦，在此之前通膨都將受壓。

(工商 )