新加坡社會運動者范國瀚（Jolovan Wham）星期一早上在新加坡一家法院出庭，他被指控「個人式非法集會」，他在今年3月，獨自站在警察局門外，舉著一張畫著笑臉的瓦楞紙板。雖然聽起來沒什麼，但是新加坡法律規定，任何帶有意見訴求的標語牌都屬政治集會。

半島電視台報導，今年3月，范國瀚帶著一張紙板站在警察局外面，隨即用麥克筆在紙板上畫了一張笑臉，並展示給來往的行人。據他所說，他是表達對全球氣候變化的關心，然而不久後，警察以「單人抗議」的名義取締他，這是個公訴罪，他在今天出庭。

范國瀚在今天上法庭時，穿著一件上面印著笑臉的白色T卹，以及上面印有笑臉的黑色口罩。

My guilt is plain for all to see. On my way to the State Courts! pic.twitter.com/MVOWPVfmlM — Jolovan Wham (@jolovanwham) November 23, 2020

他在自己的推特上寫道：「我的罪惡感很強烈。」

如果被判有罪，范國瀚將面臨最高5,000新元（折合10.6萬新台幣）的罰款。

根據新加坡法律，只有在「演講者之角」（小型公園的一部分的集會區），民眾才可以在未經許可情況下參加公共集會，其他部分都是禁制區。

這些規定特別嚴格，2018年，表演藝術家西蘭·帕萊(Seelan Palay)創作一部戲「32年：審判之鏡」，主要是講新加坡著名的政府犯謝太寶的故事。帕萊僅是舉著一張鏡子，在藝術館和國會前和平抗議，就被關押2星期，理由也是「個人的非法遊行」。

范國瀚被起訴後，他在臉書上發起「微笑互助」的活動，請求其他人也張貼帶有笑臉圖案的照片，以表示支持，有不少新加坡人響應。

許多人知道新加坡對於塗鴉的處罰相當嚴格，但多數人不知道新加坡政府嚴打塗鴉的主要原因不是為了市容，而是擔心這些塗鴉是某種政治行動的暗號，因此特別在意。

(中時新聞網)