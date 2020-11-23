皇家傳承牛肉麵店遭行政院發言人丁怡銘誣指使用含有萊克多巴胺的牛肉，儘管丁請辭下台，風波仍未停歇，店家遭民眾檢舉冷凍調理包來自地下工廠，隨即被稽查。針對此事，宅神朱學恒今(23日)晚間又再次po文爆出，「這位熱心民眾好厲害的一個借刀殺人之計啊」。

宅神在臉書寫下，根據他的新北內部消息人士透露，檢舉人很懂得整個公務流程和眉角，所以除了找媒體施壓的連續技之外，新北這邊依法一定要查，「這位熱心民眾好厲害的一個借刀殺人之計啊，不跟經濟部檢舉，不跟內政部檢舉，就是熱心民眾超級老司機，懂得跟新北市檢舉」。

宅神指出，「然後檢舉民眾還可以說是你們市長侯友宜要弄皇家，跟我們中央可沒有關係」、「為了符合專業熱心民眾的檢舉，這次出動了超級聯合大稽查，從經發局到工務局到衛生局到消防局全員出動啦！」

而今天下午市府派員前往稽查，新北市經發局工業發展科長高弘儒表示，該工廠土地分區是乙種工業區，建物也符合廠房使用，將派員輔導業者做合法的工廠設立。皇家傳承總經理陳家斌則說，過去就只有幾家店而已，所以是使用中央廚房的餐飲，今年因應疫情關係，才開始做宅配餐飲包的服務，所以才尚未申請。

(中時新聞網)