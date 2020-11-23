行政院近期「會報清倉」，趕在明天到立法院施政報告前夕，蘇揆一連舉行治安及毒品會報。蘇揆在主持「行政院第28次毒品防制會報」時表示，他對毒品深惡痛絕，海委會海巡署及相關部會務必拒毒於境外，截毒於關口、截斷金流，同時也從「人」、「物」、「場所」及「態度」，展現政府掃毒決心。

今日會議針對「當前毒品情勢分析與策進作為」及「防制營業場所毒品犯罪專案行動執行成果」等議題進行討論。針對台高檢「當前毒品情勢分析與策進作為」報告，蘇揆表示，近一年來在大家同心合力下，打擊毒品犯罪的成果非常可觀，但因為「殺頭的生意有人做」，境外走私毒品仍占大宗（91.2％），後果更令人深以為憂。海委會海巡署及相關部會，應加強境外走私、國際毒品情資分享互助，務必拒毒於境外，截毒於關口，相關犯罪情事也請全力防堵。

蘇揆強調，政府有效防制非洲豬瘟，但毒品的危害更甚，相關部會應多加油。就金流截斷的部分，也請相關部會務必掌握異常金流並溯源追查。另外，最令人憂心的是新興毒品氾濫及危害，尤其受害者都是年輕生命，經濟部及相關部會應從源頭、流程、數量等，盤點相關物料工業，遏止相關物料被非法使用。

蘇揆聽取內政部警政署「防制營業場所毒品犯罪專案行動執行成果」報告後強調，他從31年前做屏東縣長、兩度擔任行政院長迄今，他要感謝行政團隊共同防制毒品，但仍須不斷努力，因為除了偵辦的警方、檢察官、研究的學者以外，一般人對於毒品的樣態、如何使用等等都不甚清楚，也深怕自己或親友的孩子參加毒趴因而受害，所以他對毒品深惡痛絕，一直想盡辦法防制。

蘇揆進一步表示，與會委員都有點出毒品的問題，第一是「人」，從販賣、運送到吸食的人等，一定都其來有自；第二是「物」，毒品樣態隨社會變化，新興毒品不斷出現；第三是「場所」，毒品經常出現的特定場所，場所也有群聚效應的問題；第四是要拿出堅定的「態度」。政府掃蕩毒品，社會一定會給予支持，要在既有的良好基礎上，將人鎖定、阻斷通路並阻絕於境外，同時展現堅定的態度，讓不肖份子警覺，明瞭政府要強勢執法，透過「第三方警政」，亦即結合地方政府、行政力量，讓特定場所心生警惕。

蘇揆另指示經濟部、內政部、法務部、台高檢本於職責，就過去曾有在五星級觀光飯店開毒趴的情況，拿出辦法，務必徙木立信、展現效果。另針對毒品問題，如有需修法之處，請法務部、內政部等相關部會提出，以強化毒品防制效果。

(中時 )