泰國總理府發言人阿努查23日表示，內閣已通過提案，再次延長緊急狀態法至明年1月15日，以便進一步控制新冠疫情，這也是泰國自3月26日實施緊急狀態法以來，第八次延長緊急狀態法。

阿努查表示，這次延期時間為一個半月，比此前的延長30天期限還要長，主要是希望能夠在新年期間控制民眾跨省旅遊的人數，以避免出現第二波疫情。

不過在野黨批評政府延長緊急狀態只是為了打壓抗議，和疫情無關。

在過去的四個月，泰國只有7例本地確診病例。其他新增病例都是境外移入。

(中時 )