泰國再次延長緊急狀態法至明年1月15日 22:372020/11/23 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國總理府發言人阿努查23日表示，內閣已通過提案，再次延長緊急狀態法至明年1月15日，以便進一步控制新冠疫情，這也是泰國自3月26日實施緊急狀態法以來，第八次延長緊急狀態法。 阿努查表示，這次延期時間為一個半月，比此前的延長30天期限還要長，主要是希望能夠在新年期間控制民眾跨省旅遊的人數，以避免出現第二波疫情。 不過在野黨批評政府延長緊急狀態只是為了打壓抗議，和疫情無關。 在過去的四個月，泰國只有7例本地確診病例。其他新增病例都是境外移入。 (中時 ) #延長 #緊急狀態 #泰國 #法至 #1月15日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 23日出現首個搭專機插管回台就醫的確診個案 14:452020/11/23 財經 物聯網資安成果發表會 12月1日登場 04:102020/11/23 產業特刊 Xbox缺貨到明年4月 電商限量預購第三波開跑 04:102020/11/23 時尚消費 永大內戰揭密1／經營權千日纏鬥 恐下市畫上休止符 09:392020/11/23 財經 彰化市農業倉庫重建卡關 市農會將分割土地求解套 18:532020/11/23 生活 華測增加線上模擬題本 一年改考7次 15:422020/11/23 生活 新冠首見！確診台商病重插管 搭醫療專機自迦納返台 13:412020/11/23 生活 1分鐘讀財經》半導體產能全線吃緊 封測漲價到明年 08:072020/11/23 財經 全球染疫人數將突破6000萬 歐洲準備「逆勢鬆綁」 21:482020/11/23 國際 ZARA統領店 明年擴大至三個樓層 19:092020/11/23 財經 國際熱門新聞 拜登新人事》布林肯獲美國務卿提名 料續挺台國際參與！首位女性總監 海恩斯掌CIA - 國際 - 中央社 泰國甄嬛傳？王妃不雅照外流媒體 疑是王后心計 - 國際 影》嚇死人 大群肥鼠亂竄紐約 上萬人打爆申訴電話 - 國際 地方的老人需要安慰 專家證實：性愛娃娃可緩解孤獨感 - 國際 英格蘭封城將解禁 強生預告重回3級警報系統 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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