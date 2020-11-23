讓許多電玩迷期待已久的PlayStation5（PS5）終於在本月19日於台灣正式販售，各通路都湧現搶購人潮，這股商機也被黃牛嗅到，導致原價約1萬5千元的PS5最高被炒到近5萬元的驚人價格。一位女賣家就在PS5交流社團喊出「3萬5千元秒殺價」宣傳口號，想不到卻讓全網笑了：妳的秒和我們的不一樣。

一位女賣家就在PS5交流社團喊出「3萬5千元秒殺價」宣傳口號，想不到卻讓全網笑了：妳的秒和我們的不一樣。(摘自【PS5】臺灣買賣交流區)

最新穎的遊戲機PS5於11月19日（四）在台上市。數位版的PS5建議零售價為12,980元；而光碟版本的PS5建議零售價為15,980元。開賣首日早就銷售一空，黃牛也趁機將哄抬光碟版本的PS5價格到將近5萬元。

近日一位女賣家就在社團「【PS5】臺灣買賣交流區」上貼出販售文表示，12月中會到手一台PS5，並強調現在市場行情價，賣4萬元都會有人買。於是她拋出「35,000元秒殺價」，還貼心說可以先付訂金，到貨後再付尾款。

沒想到超值優惠貼出後，文章就静置許久乏人問津，徒留酸民冷嘲熱諷表示「版主說秒殺價但已經過了5小時囉」、「希望價格能到5萬，35000太低不想買」、「改4萬阿，差5000不賺是傻蛋」、「我賣妳25000，妳再拿去賣」、「你的秒跟我們不在同一個時空吧」。

據了解，PChome、Yahoo購物中心，及momo購物網已經宣布將開放PS5第3波網路預購，日期在11月27日中午12點。

(中時新聞網)