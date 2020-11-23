阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同開發的新冠疫苗第三階段臨床試驗初步結果出爐，疫苗保護力達70%，不過當調整至適當劑量時，疫苗保護力可達90%，讓市場樂觀其成。今天美股一開盤上漲逾200點，那指、標普均上漲逾0.6%，5大科技股均上漲。台積電ADR上漲2.14%。

截至台北時間23日晚間10點40分左右，道瓊指數上漲200.60點或0.69%、暫報29464.08點；那斯達克指數上漲68.23點或0.58%、暫報11923.19點；標普500指數上漲20.45點或0.57%、暫報3577.99點。

至於5大科技巨頭，蘋果上漲0.1%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.33%；微軟上漲0.68%；Facebook上漲0.19%；亞馬遜上漲0.63%。台積電ADR上漲2.14%。

就在美國新增確診新冠病例激增，令投資者擔心美國多個州與城市將收緊防疫限制措施，繼而危及脆弱的商業活動及經濟復甦之際，上周美財政部與美國聯準會(Fed)發生了明顯分歧，進一步加重了市場壓力。Fed上周無奈表示，將按財政部要求退還五項緊急貸款工具中未使用的資金，這預示著Fed的部分抗疫緊急貸款工具可能必須在年底以前叫停。

根據美國約翰斯·霍普金斯大學21日發布的新冠疫情最新統計數據顯示，美國累計確診病例已經超過1200萬例，累計死亡病例超過25.5萬例，連續多天新增確診人數破紀錄。更令人擔憂的是，成百上千萬的美國人民仍然計畫在即將到來的感恩節假期出遊，無視美國疾控中心的警告和呼籲。當地時間22日，美國國家過敏症和傳染病研究所所長佛奇在受訪時表示，在公共假期即將到來之際，如果不注意防護，他擔心美國確診病例數量又會出現另一個高峰。

Fundstrat Global Advisors的管理合夥人兼研究主管湯姆·李（Tom Lee）指出，由於美國疫情的持續惡化，各州勢必執行更為嚴格的封鎖措施。在一年中這一最重要的時刻裡，美國經濟會遭到疫情的嚴重拖累，而股市也將繼續感受到疫情對美國經濟復甦前景造成的干擾，尤其是那些周期性的股票。

上周參議院少數黨領Chuck Schumer表示，參議院多數黨領袖Mitch McConnell同意重新開始就財政刺激協議進行談判。這一消息短暫提振了股市，使市場看到跛腳鴨政府可能在當選總統宣誓就職前達成某種協議的可能性。但美國參議院已因感恩節假期休會，要到月底才會再次開會。這無疑縮短了新法規獲得通過的機會窗口期。

(中時新聞網)