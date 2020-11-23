新生代演員邱偲琹最近除了馬不停蹄的宣傳電影《親愛的殺手》外，也在11月拍攝了雜誌《GQ》的專訪，從照片與訪問中可以感受到她的蛻變，多了些世故與溫度。她分享在暌違3年的大銀幕作品中，突破自己的內心和演出尺度，挑戰大膽情慾戲。同時也提到前2年休息，從打工回歸到生活，並將體驗內化成表演的養分。

她透露曾做過眼鏡、婚戒的銷售員，也在麵店、鐵板燒店當過收銀服務生，在早餐店打工時，更要學會煮所有東西。對她來說，最喜歡和最困難的全是銷售類型的工作，「因為我很享受跟不同的客群聊天的當下，他們也總是出奇不意問一些問題，然後當我可以很順利地或是可以馬上知道答案是什麼時，會覺得很有成就感。成交一筆訂單的時後，也會非常有成就感，因為這些東西是我慢慢努力累積才有的結果。」

不過她坦言賣婚戒有太多知識要鑽研，和當時演藝事業無法同時兼顧，因此放棄這個工作讓她有一點遺憾。邱偲琹表示，打工讓她在表演上，變得可以不在意別人的眼光，「我覺得打工他讓我可以更勇敢面對人，也讓我更能學會專注在當下這件事情。這些東西套用在我的電影工作裡面，是能夠支撐我把戲演好最重要的一部分」。

《親愛的殺手》不僅入選第44屆香港電影節新秀電影競賽單元，也是2020高雄電影節的開幕片，很久沒有站在舞台前面對觀眾的邱偲琹，放映完的映後也在台上哽咽感謝大家來支持，結束後坦言：「老實說拍的時候，也沒擔心這麼多，上映前一個月才在思考如何讓大家看到這個角色，越接近上映時間心情也越複雜、越挫，但還是希望大家都進戲院看看不一樣的國片題材。」該片下月4日全台上映。

(中時 )