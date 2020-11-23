美國疫情近日升溫，民眾擔憂感染新冠病毒不敢上街購物，加上許多實體商店配合防疫政策暫時關門，零售業者預期今年耶誕節線上銷售可望創下新高。

德勤（Deloitte）會計師事務所23日公布報告顯示，受到疫情影響，57％消費者對於年終上街購物感到害怕，此佔比高於9月時調查的51％。該研究於10月9日～11月2日進行，共訪問1,200人。

美國新冠疫情惡化，單日新增病例近20萬人、死亡人數突破25萬關卡，加劇民眾對於染疫的恐慌情緒，亦打消他們年終購物季期間結伴購物的念頭。美國疾病管制與預防中心（CDC）上周呼籲，民眾感恩節假期勿外出旅行，以避免家庭聚會導致疫情擴散。

德勤零售主管戈迪斯（lan Geddes）表示，疫情導致消費者行為出現極大轉變，其中最明顯的是他們改為線上購物。

他指出，消費者享受電商帶來的便利，以及全國性封鎖導致「非必要業務」店家再度關門，今年可望迎來「最數位化的耶誕節」。這不僅反映在線上銷售額與訂單量上頭，業者也將設法讓網站增添更多過節氣氛，令消費者享受到如實體店面般購物體驗。

(工商 )