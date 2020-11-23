美元走疲，加上市場押寶美國會加強貨幣刺激力道來提振經濟，蓋過新冠疫苗可望下個月問市的壓力，國際金價23日獲得支撐走揚。倫敦現貨金價周一漲0.2％，來到每盎司1,874.3美元。《路透》技術分析師Wang Tao表示，就技術面來看，金價可能回測每盎司1,855美元的支撐點，一旦跌破將下探到1,841美元。

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