美元走疲、美加強刺激可期 金價翻揚 22:492020/11/23 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元走疲，加上市場押寶美國會加強貨幣刺激力道來提振經濟，蓋過新冠疫苗可望下個月問市的壓力，國際金價23日獲得支撐走揚。倫敦現貨金價周一漲0.2％，來到每盎司1,874.3美元。《路透》技術分析師Wang Tao表示，就技術面來看，金價可能回測每盎司1,855美元的支撐點，一旦跌破將下探到1,841美元。 (工商 ) #金價 #走疲 #每盎司 #美加 #強刺激 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求強勁 激勵LME期銅漲至近2年6個月高點 09:432020/11/23 財經 具高息收優勢 高收債後市看俏 04:102020/11/23 投資理財 美股財報近尾聲 科技、生技表現靓 04:102020/11/23 投資理財 《盤後解析》半導體吹號角 再攀收盤新高點 14:152020/11/23 財經 權證星光大道－永豐金證券 大田 成長動能看旺 04:102020/11/23 證券．權證 《電機股》換股結盟 東元、華新同賀 11:082020/11/23 財經 《半導體》外資喊價至54.5元最威 聯電攻頂 10:172020/11/23 財經 《商情》供應擔憂 大豆連六揚 10:002020/11/23 財經 《鋼鐵股》豐興漲鋼筋300元 重啟漲勢 10:512020/11/23 財經 花旗eFX 暫停台幣、外幣交易 04:102020/11/23 金融．稅務 財經熱門新聞 疫情慘爆 全球V形復甦很難？ 專家：但1國例外 - 財經 4G手機再生產？ 華為重新下單 2業者撿到槍 - 財經 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 都更新典範 新店行政園區落成 - 財經焦點 - 中國時報 矽晶圓、記憶體及被動元件躍盤面亮點 尋找新成長股 投資更聰明 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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