受歐洲多國二次封鎖防堵疫情影響，歐元區11月的商業活動急遽收縮。本月IHS Markit歐元區綜合採購經理人指數（PMI）從10月尚維持擴張轉趨萎縮，創6個月新低；製造業PMI與服務業PMI，則各自跌到3個月低點及6個月低點。

據《路透》上周公布的調查，歐元區經濟恐出現近10年來首見的二次衰退，23日調研機構IHS Markit發布的11月歐元區PMI初值，進一步佐證此調查結果。

11月歐元區綜合PMI初值，從10月勉強維持擴張的50點遽滑到45.1，觸抵6個月新低，差於《路透》調查預估的46.1。

歐洲政府再次頒布封鎖令及社交限制，服務業商家首當其衝。服務業PMI由上月終值46.9急挫至41.3，也是6個月最低點，不及《路透》調查預估的42.5，是第一波疫情高峰以來最慘數據。

所幸歐洲多數工廠未因二度封鎖停擺，11月製造業PMI53.6，仍穩住在50點景氣榮枯分水嶺之上，且優於《路透》調查預估的53.1，只不過遜於10月終值54.8，來到3個月低點。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）指出，歐洲為遏阻疫情惡化再祭防疫措施之下，歐元區經濟在11月嚴重倒退走下坡。他表示，最新PMI數據升高歐元區第4季GDP再陷萎縮的可能性。

歐元區龍頭德國相較其他成員國，明顯展現強韌的經濟體質。德國11月綜合PMI初值雖由10月的55跌至52，來到5個月低點，但繼續保持擴張。德國11月製造業PMI，從10月的58.2滑落到57.9，是2個月低點；服務業PMI自10月的49.5挫低至46.2，創6個月新低。

歐元區第2大經濟體法國，11月綜合PMI由10月的47.5重摔到39.9，觸及6個月新低。製造業PMI從10月的51.3跌至49.1，來到6個月低點；服務業PMI從10月的46.5劇滑到38.0，也是6個月低點。

(工商 )