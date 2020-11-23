香港警匪電影《無間行者之生死潛行》再造香港經典臥底作品，集合香港超MAN實力派型男周柏豪、謝天華、呂良偉等人共同演出，被喻為繼《無間道》之後最讓觀眾期待的「港式臥底電影」。香港型男謝天華在片中演出警方長期安插在黑幫的臥底人員，除了鬥智之外，更是動作戲連場，更要被爆打，讓53歲的他直呼是在自虐，「不但要打人更要被打，體力上真的有透支的感覺」。

香港男星謝天華以唱跳團體「風火海」成員出道，但後來在《古惑仔》系列電影中演出，隨著電影一集拍過一集，讓他打開知名度，2009年演出高收視電視劇《學警狙擊》裡的配角，演活了黑社會臥底，鋒頭甚至搶過主角，讓他在香港人氣大爆，開始扶正當男主角。

謝天華主演《無間行者之生死潛行》 。（華映提供）

這回最新作品《無間行者之生死潛行》中，謝天華再度扮演長期在黑社會臥底的警察，更靠著心狠手辣的手段一路成為黑社會內的核心人物。但他不時面對同樣是臥底的同事被虐殺的衝擊和隨時徘徊在生死邊緣的壓力下，讓他對臥底工作非常厭煩，不時和唯一知道他身份的長官呂良偉表達不滿，一直在正義和誘惑間拉扯，展現多層次的演技。

53歲的謝天華表示因為在《無間行者之生死潛行》演出黑社會份子，更是老大的重要打手，所以在片中動作場面不斷，成為全片動作量最高的演員，不但要一對一單挑，更要在窄巷狂奔，讓他笑說接拍這部電影真的是自我虐待。

「這次拍攝動作場面真的很疲累，不但要打人，更要無限量的挨打，要被人打個不停，體力上真的是非常大的挑戰。」但他說這次可以和演技出色的前輩們呂良偉、許紹雄等人有許多對手戲，還有和周柏豪要互相試探鬥智，「這次過足戲癮了，再累都值得啊！」《無間行者之生死潛行》將於11月27日在台上映。

(中時 )