時序即將進入冬季，想找個好對象互相取暖擁抱，分享生活中的喜怒哀樂，就要趁現在！日前搜狐網「花間雨屋星座」專欄指出，2020年最後一個月，有4星座戀愛運大開，趕快來看看你有沒有上榜吧！

第四名：處女座

身為完美主義者的處女座，個性比較挑剔，凡事追求盡善盡美，無法忍受一丁點瑕疵，對於愛情也是認真經營，專情專一。即將到來的12月，處女座將迎來滿滿桃花，有望遇到命中注定的真愛良緣。

第三名：獅子座

獅子座12月不僅戀愛運爆棚，財運也很好，但是對於不少單身獅子座而言，桃花似乎不是他們現階段最在意的，在他們眼中，更專注的是錢。然而在聚會場合或是職場上，都有可能「轉角遇到愛」的獅子，其實沒必要這麼執著金錢，有時候放鬆一下，享受愛情的滋潤也很不錯。

第二名：水瓶座

水瓶座在11月的桃花運並不差，畢竟金星在天秤座，有機會認識新對象。儘管12月後，愛情運勢會變得低調許多，但其實越是這樣，越蘊藏著無限機會。

第一名：摩羯座

摩羯座天生愛刺激，也渴求浪漫，在愛情上花費的時間也更多，身邊從來不缺異性陪伴，但是卻難以遇見真正能讓自己怦然心動的對象，日久生情的愛情不適合他們，邂逅和豔遇才是最讓他們驚喜。幸運的是，摩羯座在12月就能遇見這樣一個機緣，不需要刻意留意追尋，只要相信自己的直覺，那個能讓你心跳的人，就是你要把握的對象。

(中時新聞網)