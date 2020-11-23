甫獲2項金馬大獎的《刻在你心底的名字》，在台灣上映創下驚人票房，即將邁向破億大關，該片宣布將在耶誕節前夕12月23日上架影音平台Netflix，推向全球逾190國，為充滿台灣味的青澀愛情故事有機會感動更多觀眾。

曾敬驊一聽聞此消息，開心表示：「我覺得《刻在你心底的名字》是一部有關青春、愛情、家庭關係的電影，希望全球觀眾看完這部片後，對於親情、友情、愛情，都可以找到自己去愛人的方式！」陳昊森則描述「愛是不分國家、種族、性別的，希望觀眾看完後，能了解電影所講的愛！」

23日釋出最新預告短片，由曾敬驊、陳昊森聯手揭曉《刻在你心底的名字》即將於Netflix上線的重磅消息。預告短片中兩位男星完全沈浸在角色裡，暢談沒能在本片裡說出的心底話，復刻電影裡最經典的電話傳情戲，勢必讓粉絲趨之若鶩。

「Birdy」曾敬驊在短片裡與陳昊森透過電話暢談心事，從充滿曖昧的寒暄，到劇情突然超展開，竟開始聊起家裡為了追劇買了大電視的消息，兩人還重現片中雋永台詞「每個人的初戀，都跟史詩電影一樣偉大！」，更害羞相約在上線當天，要一起回家看片，甜滋滋的互動散發滿滿粉紅泡泡，為粉絲大發福利。

(中時 )