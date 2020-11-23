桶屍案主嫌綽號「光哥」的徐德益，在2008年因為組織強盜集團闖民宅搶劫被捕，遭判刑10年6月。據了解，他在服刑期間進修空中大學課程，還拿下第一名。2015年假釋後，一度酒駕面臨重回牢獄的命運，但法官認為犯後態度良好，且空大拿第1名認真向學而給予免刑。不料，相隔沒多久，徐德益又重回歹路，犯下震驚社會的雙桶屍命案。

據警方調查，徐德益在2008年組織強盜集團，因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪被逮捕，遭法院判處10年6月有期徒刑，2015年4月他假釋出獄，卻在2017年間因為酒駕，於新竹再次被逮捕。

不過新竹地院審理後，認為徐德益在服刑期間修習空中大學課程，還在2011年得到1名成績，而且徐德益假釋出獄之後考取不動產經紀營業員，任職房仲業，他除了要照顧年邁雙親和幼子，還要負擔岳父母的醫療費及贍養費，法官認為他「努力充實自我」，假釋出獄後更「積極重建生活並負擔家庭義務，確有悔悟之心。」

判決書指出，如酒駕判決確定，將撤銷徐德益的假釋，還要「入監執行無期徒刑之殘刑」，新竹地方法院認為不符比例原則，因而決定給予免刑。

對照徐德益殺人時程表，在他酒駕被逮時，16歲的少女已經遇害被封藏塑膠桶內，接著他又在2019年殺害了黃姓男子。徐德益獄中進修拿第1名的假象，成功騙過法官，讓法院對他的酒駕案法外開恩給予「免刑」，不用入監。卻也讓這名犯罪集團主嫌有機會再次犯案，多背負一條人命。

(中時新聞網)