庹宗康、歐漢聲、坤達與小鐘主持的華視、東森《極智對決 誰梭了算》第二季，23日傳出收攤消息，問及此事，華視證實：「《極智對決》第二季收視有成長，但由於未達雙方當初設定目標，經過和東森合作雙方討論，決定第二季結束。」

該節目一波三折，先是在第一季錄製尾聲，傳出主持人JR紀言愷與歐漢聲不合，所以退出該節目，不僅如此，原第一季主持人張景嵐也因休養腳傷而退場，所以第二季才會找來坤達與小鐘。

電視台9月才開記者會宣布第二季主持新陣容，沒想到短短不到2個月節目就收攤，令觀眾有些不捨。

(中時 )