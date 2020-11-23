韓國電視台Mnet每年固定舉辦的音樂頒獎典禮「MAMA」（Mnet Asian Music Awards），又稱「Mnet亞洲音樂大獎」，是韓國樂壇一年一度盛事。今年雖有疫情攪局，頒獎典禮依然照常舉辦。典禮將以「NEW-TOPIA」為主題，傳達在無接觸的新常態時代，用擴張的音樂力啟動新世界，並採全線上頒獎形式，讓全球韓樂迷都能共襄盛舉。遠傳friDay影音將於下月6日全台獨家同步直播2020 MAMA典禮，下午3點開始星光紅毯，緊接著下午5點舉行頒獎典禮，只要註冊成為遠傳friDay影音會員即可免費觀看。

每年MAMA大獎入圍名單都備受矚目，今年由橫掃全球頒獎典禮的「BTS」防彈少年團、人氣男團EXO、 NCT等大戰最佳男團寶座；最佳女團則由近來推出新專輯的大勢團TWICE、BLACKPINK、MAMAMOO等一較高下，最終得獎名單鹿死誰手是典禮一大看點。粉絲期待的首波出席表演名單也已搶先公布，包括「BTS」防彈少年團、TWICE、SEVENTEEN、NCT、IZ＊ONE、MAMAMOO、MONSTA X、GOT7等，都將登上今年MAMA舞台，是否有特別舞台演出令人期待。

BTS出席2020 MAMA音樂大獎。（遠傳friDay音樂提供）

值得注意的是，YG娛樂今年推出的12人新男團TREASURE也確定會出席2020 MAMA，並擔任表演嘉賓，這是繼2015年BIGBANG、2NE1和iKON出席MAMA後，時隔5年，再有YG娛樂旗下藝人登台，被視為雙方破冰契機，粉絲也敲碗希望師姊團BLACKPINK能跟隨腳步出席典禮。

遠傳friDay音樂除將同步直播2020 MAMA，另規劃「2020亞洲音樂大獎入圍歌單」，從BTS、EXO、TWICE、IZ＊ONE、Itzy，單飛出輯的伯賢、太妍、泰民，到人氣樂團組合DAY6、N.Flying等一次收錄。熱門韓劇原聲帶《梨泰院》、《愛的迫降》、《機智醫生生活》等夯曲，在遠傳friDay音樂也聽得到。

(中時 )