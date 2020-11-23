這幾年區塊鏈的應用越來越廣泛，但一般的民眾卻未必知道或了解區塊鏈能做到什麼，而擅長區塊鏈技術，以及商業模型建立的恆鏈創科就在今年7月成立，更同步成立「溯猿創科公司」，務求把食品或物品，透過區塊鏈的溯源，讓消費者能夠獲得產品的高度透明資訊，而今（23日）也發表了第一個項目—與來自西班牙傳統知名酒莊NEKEAS合作的「ETERNALOVE 恆戀」作為首波主打。

此次恆鏈特別與NEKEAS合作帶來了限量1268瓶的「ETERNALOVE 恆戀」紅酒，不僅透過區塊鏈科技去發行NFT獨一無二的代幣，更結合了區塊鏈溯源與傳統釀造紅酒的工藝，把背後生產的過程、每批紅酒的經歷等，全都以恆鏈的技術，上傳到永久的區塊鏈上，讓消費者能夠了解每瓶紅酒的故事以外，也能更安心享用眼前的產品，同時還可讓創新區塊鏈科技，與傳統產品進行更完美的結合。

當消費者在掃描代碼後，即能看到從種植、培養、釀製、裝瓶到出貨等每個過程，恆鏈創科就表示，這就是為了讓消費者能更安心地掌握物品的整體流程，同時也讓生產者明確地瞭解物品的整體狀況，透過新的科科技去「溯猿」以追溯產品的源頭，而更連同Lootex去發展獨一無二的品酒體驗及收藏紀錄，消費者更能透過3D及AR技術去收藏「ETERNALOVE 恆戀」。

恆鏈創科也分享到，目前「ETERNALOVE 恆戀」將會是首波的產品，未來會將推出3到4款酒類的合作，而且只要透過掃碼就即可進行下單訂購，而現在除了紅酒以及台灣滴雞精等在地品牌合作以外，未來也將與如小米酒、茶農等在地產物合作，讓小農、消費者都能更容易尋找到自己的所需，也能安心食用這些能追溯產品源頭的商品。

恆鏈特別與NEKEAS合作帶來了限量1268瓶的「ETERNALOVE 恆戀」紅酒，當消費者在掃描代碼後，即能看到從種植、培養、釀製、裝瓶到出貨等每個過程。（翻攝官網畫面）

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Lootex協助恆鏈創科製作NFT（Non-fungible Toke 非同質化代幣）數位收藏品，每瓶酒和擁有者間獨一無二的品酒體驗和收藏紀錄，都將在消費者的區塊鏈上永久保存，更精心製作3D及AR的呈現。（Lootex提供）

(中時 )