考試院前院長關中今天舉辦新書《明天會更好：關中傳奇》發表會，書中揭露諸多政壇祕辛，對前總統馬英九等政壇人物也有赤裸裸觀察，例如認為馬確是正人君子，對中華民國與國民黨的忠誠毋庸置疑，但熱情不夠，未能真正號召人心，振奮黨的團結，對培養新血、充實自我幹部的冷漠疏離，不是領袖應有的作為。

關中曾任考試院長、國民黨副主席等諸多黨政要職，這本口述歷史由資深媒體人張景為10次深度採訪而成。

關中在書中描述他眼裡的馬英九指出，馬在2005年參選黨主席前1年邀他見面請教，表明要選黨主席，他感覺「馬就跟當年的陳履安一樣，認為自己聲望太高，靠他自己的聲望就足以當選，而且那時他對國民黨似乎也沒有太多的感情，甚至認為這個黨對他反而是包袱。 」

關中回憶，當時國民黨前主席連戰不支持馬英九選黨主席，多數人支持前立法院長王金平，他不清楚連戰方面不喜歡馬的具體原因，馬當然是百分百的好人、正人君子，但某方面馬的個性「過度潔身自愛，到了不近人情的地步，居大位時的格局胸襟不夠，可能是原因之一。」連戰最後在黨主席投票那天全家出國，擺明不支持馬英九，馬為此深感苦惱，還抓著關中的手臂，幾乎是痛苦地大叫：「為什麼要做到這個地步啊！有必要到這樣嗎？」

此外，2004年連宋配與「兩顆子彈」發生那一夜，關中從南部趕回台北，中央黨部會議已開完，關中得知已決定「當晚停止一切競選活動」時非常震驚，主張連宋配聲勢仍領先，必須一鼓作氣維持到隔天投票結束，立刻向還在黨部的連戰強烈反對，連戰歎口氣說：「馬英九堅持要停止動，認為這才是避免社會動亂負責的表現…。」還安慰說「我們會過的，只是少贏一點啦…。」關中當時認為當晚停止活動是不懂人性和群眾心理，不懂選戰的人才會作的決定。

關中也提及2013年的「馬王政爭」，描述王金平曾以麻將形容馬「如果你只想做清一色，是不可能贏錢的！」王、關都是麻將高手，不禁會心大笑。2012年馬連任總統，要決定是否請王續任立法院長，就已非常不想讓王續任﹂他認為以馬的身分地位，沒必要挑起馬王之爭，且是可以化解、爭取合作的，但馬就是認為王「不是他的人」。

關中也以四點解析馬英九：

一、馬英九有些理想陳義過高，不符現實，如族群融合是太大的題目，台灣社會在中美擠壓下，談此問題操之在我的空間太小，不易達成，卻會耽誤一些可做、該做的事。當時有那麼高的票，立院有那麼多席次，多好的歷史機會，很多不合理的事該做，例如歷史課綱的調整改革。

二、馬是書生、正人君子，也很努力，但除台北市外，對台灣其他縣市了解太少，對台灣社會結構、人與人交往關係，掌握融入不夠，沒有跟台灣地方人士真正搏感情，未成為堅實的草根性後盾。

三、不必懷疑馬對中華民國及國民黨的忠誠，但熱情不夠，未能真正號召人心，振奮黨的團結，對培養新血、充實自我幹部的冷漠疏離，不是領袖應有的作為。

四、馬英九的魅力是建立在個人人品、操守、學識、風采及形象清新等方面，而不是對國家、對黨的責任和使命。政治上最高的「魅力」是一種政治理念、一種信仰，世界有名的政治領袖如印度的甘地、美國的林肯、英國的邱吉爾、法國的戴高樂，包括今天俄國的普丁，都能讓人民感覺到有了他，國家才有希望，讓黨感覺到有這樣的領袖，才有奮鬥的目標。「而馬英九有嗎？」

(中時 )