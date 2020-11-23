基隆市二信高中學生賴柔勇奪個人獎第一名。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

圖為「冰原歷險記」參賽隊伍獲全國高中職學生英語配音比賽第一名。（左起林子恩、賴柔、陳思佑、華承娗、蕭德娟主任、右一葉桭宇、右二李晟薪）（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

全國高中職學生英語配音比賽，邁入第11年，今年主修英語組競爭相當激烈，從初賽到決賽，有15所學校參與，共25組隊伍，基隆市二信高中表現獲評審認同，奪下團體組、個人組冠軍。

二信高中全國冠軍隊伍選擇「冰原歷險記」配音，參賽學生包括陳思佑、華承娗、林子恩、賴柔、李晟薪、葉桭宇等6人，第三名隊伍選擇「可可夜總會」，參賽學生包括余承叡、羅靖雅、吳晨瑛、陳宥蓁、陳佳伶、顏宏宇等6人，其中賴柔勇奪個人獎第一名、李晟薪榮獲個人獎第二名，吳晨瑛及羅靖雅則獲個人獎佳作。

個人獎第一名學生賴柔表示，自己擔任2個台詞最多的角色，分別是冰原歷險記中的Buck及Julian，不僅花費許多時間背台詞、理解角色情緒，還要跟團隊培養默契，過程相當複雜、辛苦，但她告訴自己這次比賽的機會難得，一定要堅持下去，最終拿下冠軍非常開心，要感謝團隊的支持與鼓勵，她說，過程中深刻體會到「天下無難事，只怕有心人」。

二信高中校長林立指出，比賽中，除了口白要現場配音外，劇情中的音效，如風聲、海浪聲、跑步聲等，都必須現場利用各種道具產出，為了完成這些音效，參賽同學合力尋找素材，每個人都相當賣力，其中賴柔為了讓爆炸聲更加逼真，到處撿石頭、尋找材料，最終使用一顆鵝卵石驚豔全場，努力不懈的精神非常值得嘉許。

(中時 )