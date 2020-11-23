2020 全美音樂獎（American Music Awards，簡稱AMAs）於台灣時間23日上午圓滿落幕，地點選在洛杉磯的微軟劇院（Microsoft Theater）舉行。此次奪獎大熱門威肯（The Weeknd）和天后泰勒絲（Taylor Swift）皆抱回3項大獎，並列大贏家。而泰勒斯去年以 29 次的得獎記錄成為全美音樂獎史上獲獎數最多的歌手，今年再以 32 座的超狂紀錄維持第1名寶座，足見天后的超強人氣。

威肯（The Weeknd）當天以繃帶包裹全臉的造型現身，延續《黑潮時刻／After Hours》專輯封面與 MV 中受傷的造型概念。今年奪下最受歡迎節奏藍調男歌手、最受歡迎節奏藍調專輯和歌曲等3項大獎，他在發表最受歡迎節奏藍調專輯的得獎感言時感性表示：「上一次我是從王子（Prince）的手中接下這個獎，而他就是讓我持續在節奏藍調領域裡不斷挑戰與耕耘的原因，我想要將這個獎獻給他！」除了領獎外，威肯也帶來帶來歌曲〈In Your Eyes〉和〈Save Your Tears〉的精彩演出，在空無一人的橋上邊跳邊唱，並邀請知名薩克斯風音樂家 Kenny G 伴奏，搭配絢爛煙火場面相當震撼。

威肯。（環球音樂提供）

天后泰勒絲（Taylor Swift）今年是連續第3度抱回最大獎年度藝人，同時也拿下本屆最受歡迎流行／搖滾女歌手和最受歡迎音樂錄影帶獎。雖未到場領獎，她也特別在錄音室錄製影片向歌迷表達感謝之意：「我今天沒有去現場，是因為我正在重新錄製我的舊作，我現在就在當初出產這些歌曲的錄音室裡。非常期待讓你們聽見！」有趣的是她今天稍早才在社群貼文中寫道「最近沒發生什麼大事」，沒想到不到幾小時後瞬間3獎入袋。

曾獲葛萊美榮耀的雙人組合丹與沙伊（Dan＋Shay）獲得3項大獎，包括鄉村類最愛歡迎重唱／團體，並以和小賈斯汀（Justin Bieber）合唱的〈10,000 Hours〉獲得最佳年度合作、鄉村類最受歡迎歌曲等殊榮。而本週末即將推出首次線上直播演唱會「STUDIO2054」的杜娃黎波（Dua Lipa），則以〈Don’t Start Now〉獲得流行／搖滾類最受歡迎歌曲，也是杜娃個人的首座全美音樂獎。此外，甫獲得告示牌女性音樂獎「年度女性」獎項（Billboard Woman of the Year）的卡蒂B（Cardi B）則聯手Megan Thee Stallion以〈WAP〉摘下饒舌／嘻哈類最受歡迎單曲。

丹與沙伊、小賈斯汀合唱的〈10

除了獎項之外，表演亦是一大看點。此次以小賈斯汀的演出揭開序幕，他先是獨自坐在舞台上，演唱催淚單曲〈Lonely〉；隨即曲風一轉，以福音流行歌曲〈Holy〉帶動現場氣氛，傳遞滿滿正能量；緊接著便攜手尚恩曼德斯，帶來上周甫發行的最新話題單曲〈Monster〉首演。此次演出將 MV 場景原汁原味重現，尚恩以吉他自彈自唱現身，加拿大兩大男神在樹林內的大舞台上毫無保留地飆唱，讓粉絲直呼太過癮。

另一個備受矚目的表演即是怪奇比莉（Billie Eilish）的〈Therefore I Am〉首演，她在自導自演的 MV 中大逛無人百貨商場，拿起食物隨意開嗑的樣子引起熱烈討論；這次現場首演則展現截然不同的風格，她輕鬆自在地穿梭在鮮紅色的空間內，接近結尾時她走上樓梯，突然向後一倒消失在台階上，不到幾秒又突然出現在哥哥 FINNEAS 身旁繼續把最後一段唱完，瞬間移動的絕技讓粉絲嚇出一身冷汗，直呼：「幫我叫救護車！差點不能呼吸！」

眾所期待的 2021 年葛萊美獎（Grammy Award）入圍名單也將在台灣時間本周三凌晨公布，此次全美音樂大獎名單是否將成為葛萊美的入圍指標？靜待名單揭曉。

【2020年 AMAs全美音樂獎 重點得獎名單】

年度藝人 ARTIST OF THE YEAR

Taylor Swift

年度新人 NEW ARTIST OF THE YEAR

Doja Cat

年度合作 COLLABORATION OF THE YEAR

Dan ＋ Shay with Justin Bieber, “10,000 Hours”

年度社群藝人 FAVORITE SOCIAL ARTIST

BTS

最受歡迎音樂錄影帶 FAVORITE MUSIC VIDEO

Taylor Swift〈cardigan〉

最受歡迎流行／搖滾男歌手 FAVORITE MALE ARTIST – POP／ROCK

Justin Bieber

最受歡迎流行／搖滾女歌手 FAVORITE FEMALE ARTIST – POP／ROCK

Taylor Swift

最受歡迎流行／搖滾雙人組或團體 FAVORITE DUO OR GROUP – POP／ROCK

BTS

最受歡迎流行／搖滾專輯 FAVORITE ALBUM – POP／ROCK

Harry Styles《Fine Line》

最受歡迎流行／搖滾歌曲 FAVORITE SONG – POP／ROCK

Dua Lipa〈Don’t Start Now〉

最受歡迎靈魂／節奏藍調男歌手 FAVORITE MALE ARTIST – SOUL／R＆B

The Weeknd

最受歡迎靈魂／節奏藍調女歌手 FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL／R＆B

Doja Cat

最受歡迎靈魂／節奏藍調專輯 FAVORITE ALBUM – SOUL／R＆B

The Weeknd《After Hours》

最受歡迎靈魂／節奏藍調歌曲 FAVORITE SONG – SOUL／R＆B

The Weeknd〈Heartless〉

(中時 )