2020 全美音樂獎(American Music Awards,簡稱AMAs)於台灣時間23日上午圓滿落幕,地點選在洛杉磯的微軟劇院(Microsoft Theater)舉行。此次奪獎大熱門威肯(The Weeknd)和天后泰勒絲(Taylor Swift)皆抱回3項大獎,並列大贏家。而泰勒斯去年以 29 次的得獎記錄成為全美音樂獎史上獲獎數最多的歌手,今年再以 32 座的超狂紀錄維持第1名寶座,足見天后的超強人氣。

威肯(The Weeknd)當天以繃帶包裹全臉的造型現身,延續《黑潮時刻/After Hours》專輯封面與 MV 中受傷的造型概念。今年奪下最受歡迎節奏藍調男歌手、最受歡迎節奏藍調專輯和歌曲等3項大獎,他在發表最受歡迎節奏藍調專輯的得獎感言時感性表示:「上一次我是從王子(Prince)的手中接下這個獎,而他就是讓我持續在節奏藍調領域裡不斷挑戰與耕耘的原因,我想要將這個獎獻給他!」除了領獎外,威肯也帶來帶來歌曲〈In Your Eyes〉和〈Save Your Tears〉的精彩演出,在空無一人的橋上邊跳邊唱,並邀請知名薩克斯風音樂家 Kenny G 伴奏,搭配絢爛煙火場面相當震撼。

威肯。(環球音樂提供)

天后泰勒絲(Taylor Swift)今年是連續第3度抱回最大獎年度藝人,同時也拿下本屆最受歡迎流行/搖滾女歌手和最受歡迎音樂錄影帶獎。雖未到場領獎,她也特別在錄音室錄製影片向歌迷表達感謝之意:「我今天沒有去現場,是因為我正在重新錄製我的舊作,我現在就在當初出產這些歌曲的錄音室裡。非常期待讓你們聽見!」有趣的是她今天稍早才在社群貼文中寫道「最近沒發生什麼大事」,沒想到不到幾小時後瞬間3獎入袋。

曾獲葛萊美榮耀的雙人組合丹與沙伊(Dan+Shay)獲得3項大獎,包括鄉村類最愛歡迎重唱/團體,並以和小賈斯汀(Justin Bieber)合唱的〈10,000 Hours〉獲得最佳年度合作、鄉村類最受歡迎歌曲等殊榮。而本週末即將推出首次線上直播演唱會「STUDIO2054」的杜娃黎波(Dua Lipa),則以〈Don’t Start Now〉獲得流行/搖滾類最受歡迎歌曲,也是杜娃個人的首座全美音樂獎。此外,甫獲得告示牌女性音樂獎「年度女性」獎項(Billboard Woman of the Year)的卡蒂B(Cardi B)則聯手Megan Thee Stallion以〈WAP〉摘下饒舌/嘻哈類最受歡迎單曲。

丹與沙伊、小賈斯汀合唱的〈10

除了獎項之外,表演亦是一大看點。此次以小賈斯汀的演出揭開序幕,他先是獨自坐在舞台上,演唱催淚單曲〈Lonely〉;隨即曲風一轉,以福音流行歌曲〈Holy〉帶動現場氣氛,傳遞滿滿正能量;緊接著便攜手尚恩曼德斯,帶來上周甫發行的最新話題單曲〈Monster〉首演。此次演出將 MV 場景原汁原味重現,尚恩以吉他自彈自唱現身,加拿大兩大男神在樹林內的大舞台上毫無保留地飆唱,讓粉絲直呼太過癮。

另一個備受矚目的表演即是怪奇比莉(Billie Eilish)的〈Therefore I Am〉首演,她在自導自演的 MV 中大逛無人百貨商場,拿起食物隨意開嗑的樣子引起熱烈討論;這次現場首演則展現截然不同的風格,她輕鬆自在地穿梭在鮮紅色的空間內,接近結尾時她走上樓梯,突然向後一倒消失在台階上,不到幾秒又突然出現在哥哥 FINNEAS 身旁繼續把最後一段唱完,瞬間移動的絕技讓粉絲嚇出一身冷汗,直呼:「幫我叫救護車!差點不能呼吸!」

眾所期待的 2021 年葛萊美獎(Grammy Award)入圍名單也將在台灣時間本周三凌晨公布,此次全美音樂大獎名單是否將成為葛萊美的入圍指標?靜待名單揭曉。

【2020年 AMAs全美音樂獎 重點得獎名單】

年度藝人 ARTIST OF THE YEAR

Taylor Swift

年度新人 NEW ARTIST OF THE YEAR

Doja Cat

年度合作 COLLABORATION OF THE YEAR

Dan + Shay with Justin Bieber, “10,000 Hours”

年度社群藝人 FAVORITE SOCIAL ARTIST

BTS

最受歡迎音樂錄影帶 FAVORITE MUSIC VIDEO

Taylor Swift〈cardigan〉

最受歡迎流行/搖滾男歌手 FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK

Justin Bieber

最受歡迎流行/搖滾女歌手 FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK

Taylor Swift

最受歡迎流行/搖滾雙人組或團體 FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK

BTS

最受歡迎流行/搖滾專輯 FAVORITE ALBUM – POP/ROCK

Harry Styles《Fine Line》

最受歡迎流行/搖滾歌曲 FAVORITE SONG – POP/ROCK

Dua Lipa〈Don’t Start Now〉

最受歡迎靈魂/節奏藍調男歌手 FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B

The Weeknd

最受歡迎靈魂/節奏藍調女歌手 FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B

Doja Cat

最受歡迎靈魂/節奏藍調專輯 FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B

The Weeknd《After Hours》

最受歡迎靈魂/節奏藍調歌曲 FAVORITE SONG – SOUL/R&B

The Weeknd〈Heartless〉

