偶像女團SKE48出身的三上悠亞，退團後轉戰AV界人氣更旺，還獲封為「暗黑界最強天后」，不時就在社群網站放送大尺度辣照，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，近日她換上聖誕服裝，提前迎接聖誕節，

三上悠亞在IG曬出幾張打扮成聖誕老公公的照片，只見她穿著低胸的聖誕裝，戴上聖誕帽整個打扮毛茸茸的，加上後面還有聖誕樹的佈置，已經散發耶誕氛圍，但最吸睛的還是，三上悠亞胸前開深V的設計，讓她的白皙半球呼之欲出，深邃事業線一覽無遺，畫面相當養眼。

三上悠亞穿上爆乳聖誕裝，炸出白皙半球。（圖／翻攝自IG）

另一段影片，三上悠亞換上第二套聖誕服，脖子上還繫著蝴蝶結，宛如要把自己當成禮物送給粉絲，這次她全身入鏡，衣服的貼身剪裁顯出她的纖細腰身，而胸前同樣開深V，一蹲下靠向鏡頭，倒奶畫面太犯規。

另外，三上悠亞在影片中擺出各種可愛動作，一下托腮嘟嘴，一下頭頂禮物，最後再送上手指愛心，性感之餘也不失可愛，電暈一大票粉絲。

(中時新聞網)