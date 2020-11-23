夏于喬受邀參加當代插畫藝術沙龍展，首次以畫家的身分與觀眾面對面，展出「12個我身邊關於愛情的女孩」手繪插畫。日前一票星友楊謹華、劉品言、宋芸樺、陳喬恩、蔡燦得、戴愛玲、Janet、簡嫚書、李心潔、許茹芸、張愛雅、茵芙、劉修甫前來支持，也分享觀展心得。

宋芸樺表示：「獨特的風格跟細膩的文字，讓我在畫裡看見了每個不同時期戀愛的自己。」楊謹華則說，喬喬的畫與話，非常像喬喬貼心的性格，讓人看了非常舒服。劉品言有感而發：「從社群發文看到的圖片跟真的看到畫作本尊，氣氛很不相同，在現場聽喬喬解說自己的畫作，覺得她閃閃發亮。」

同樣是才女的簡嫚書則說，全場畫最棒還不賣的人，夏于喬是個好溫暖的人，揭露出女孩們在愛情中的各種面貌，畫到心坎兒裡。蔡燦得說：「果然是細節王的作品，每一張的細節都好強，我整個人快要貼到畫上去研究那些小地方，好有耐心，佩服！」

劉修甫坦言：「我們都會在愛情裡面尋找自己，但不一定就定義了你的價值。可以來這裡尋找或看見自己在愛情裡的樣貌。」戴愛玲則分享：「跨足到藝文領域成為插畫家，現在的喬喬，勇敢且自信！期待繼續綻放美麗的花朵。」

讓夏于喬最驚訝的是：「沒想到有許多男性也有共鳴，尤其是ALL IN女孩的畫作，有好幾個男生都說他們在愛情裡也是付出所有，我真的很開心我的畫作不只和女生有共鳴，也能和男生有共鳴。聽到很多人說喜歡我的畫作還有文字，他們在看畫時可以思考許多事情，這鼓勵了我繼續作畫的動力，我喜歡說故事，不只是用影像，現在更能用繪畫說故事，真的很開心。」

夏于喬透露除了這次展出外，之後還會有別的系列，「想嘗試畫出不同的感受，現在還在思考整理中，希望很快能和大家分享新的系列畫作」。畫展將於25日截止。

(中時 )