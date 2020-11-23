考試院前院長關中今天舉辦新書《明天會更好：關中傳奇》發表會，書中揭露諸多政壇祕辛，包括李登輝原可能無法接班蔣經國、美麗島事件等歷史關鍵節點，並剖析多位政壇大老性格。例如連戰對健保的貢獻，關中曾在輔選時建議為連戰取名「健保先生」，但連戰一直未接受。

關中曾任考試院長、國民黨副主席等諸多黨政要職，這本口述歷史由資深媒體人張景為10次深度採訪而成。書中揭密諸多政壇祕辛，包括蔣經過世前，一度同意由前監察院長陳履安擔任特別增設的黨副主席，後因蔣經國遽逝沒來得及實現，否則以當年國民黨「以黨領政」，若陳成了副主席，接班人可能非副總統李登輝了。

陳履安後來擔任監察院長，堅持參選總統；關中也認為政治上操之過急，終因失算而失敗者，就是陳履安、宋楚瑜。「宋是彎道超車，認為當我機會好時，一鼓作氣衝上去，陳則是審時度勢，坐待天命。」

關中也透露，「美麗島件事未能及時阻止，最大原因就是美國的鼓勵。」美國非常積極介入美麗島事件，扶植在野力量牽制執政黨。而在美麗島事件的第二天，蔣經國就指示「不希望有人被判死刑」。

關中也認為國民黨要強化論述，他舉例台灣光復至今的發展，國民黨貢獻很大，包括這次防疫做得很好，健保制度、疾病管制都發揮很大功能，這是他好友詹啟當衛生署長時成立疾管局，從前的多頭馬車，整合統一指揮，通過傳染病防治法打下的基礎；健保是連戰擔任閣揆時，在立院排除醫院、藥商等系統的壓力而奮戰通過的，光就此事，「連戰在國家歷史上已經永垂不朽了」。

關中強調，這些人與事都可以好好論述宣揚，但連戰就不會推銷自己，他幫連戰輔選時跟連說過多次「給你取名健保先生好嗎？」連戰都謙虛一直沒接受。

(中時 )