電影《絕命終結站》的驚悚劇情，在真實生活中上演，這起意外發生在大陸廣東省東莞市，一名男駕駛喝酒後，開著特斯拉上路，酒駕的男子就這樣撞上馬路中間分隔島的護欄，結果一堆鋼管插進擋風玻璃，駕駛臉部嚴重受傷，恐怕已經毀容。

這名酒駕的宋姓男駕駛，因為喝醉意識不清，先是開著特斯拉，往對向車道開過去，差點撞上另一輛轎車，驚險閃過之後，宋男欲開回自己原本的車道，但沒有踩剎車，因此快速衝向分隔道護欄，撞擊力導致鋼管毀壞，許多隻鋼管直直插進特斯拉，貫穿整輛車子。

車禍現場怵目驚心(圖片取自/澎拜新聞)

鋼管不僅刺穿擋風玻璃，也刺進駕駛座，宋男臉部遭受嚴重創傷，現場血跡斑斑，重大車禍造成巨大聲響，附近民眾趕緊打電話救援，宋男除了臉部傷勢嚴重外，身體其他部位也受傷，目前仍在醫院急救。

根據警方調查，宋男當時血液裡的酒精濃度，高達239g/100ml，初步研判是導致這起嚴重事故的主要原因，而警方也再次呼籲駕駛，喝完酒之後千萬不要開車，不要為了省小錢造成更嚴重的意外。

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(中時新聞網)