公共電視台語台當家主播吳國禎被指控性騷擾女同事，公共電視台回應已經接獲申訴，進行處理。至於被點名的吳國禎23日晚間則是透過FB粉絲專頁PO文回應指出，此事純屬中傷污衊。

公視台語男主播被控「鹹豬手」性騷擾 他怒駁：中傷污衊。（翻攝FB粉絲專頁）

吳國禎回應全文如下：

本人吳國禎，已委請律師，就「公視台語台」內部，少數編造故事，惡意中傷，毀壞本人名譽的員工，提出誣告及妨礙名譽之告訴。

也將對偏頗報導的惡質媒體，一併提告。

我清清白白，從來沒有騷擾、傷害過任何人，認識我的朋友，都知道我的為人，遭此誣陷，是嚴重名譽傷害，我會戰鬥到底。

(中時新聞網)