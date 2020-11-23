公視台語男主播被控「鹹豬手」性騷擾 他怒駁：中傷污衊 23:222020/11/23 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公視台語男主播被控「鹹豬手」性騷擾 他怒駁：中傷污衊。（翻攝FB粉絲專頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公共電視台語台當家主播吳國禎被指控性騷擾女同事，公共電視台回應已經接獲申訴，進行處理。至於被點名的吳國禎23日晚間則是透過FB粉絲專頁PO文回應指出，此事純屬中傷污衊。 公視台語男主播被控「鹹豬手」性騷擾 他怒駁：中傷污衊。（翻攝FB粉絲專頁） 吳國禎回應全文如下： 本人吳國禎，已委請律師，就「公視台語台」內部，少數編造故事，惡意中傷，毀壞本人名譽的員工，提出誣告及妨礙名譽之告訴。 也將對偏頗報導的惡質媒體，一併提告。 我清清白白，從來沒有騷擾、傷害過任何人，認識我的朋友，都知道我的為人，遭此誣陷，是嚴重名譽傷害，我會戰鬥到底。 (中時新聞網) #吳國禎 #回應 #性騷擾 #中傷 #污衊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前北市議員獨子控性騷擾 大馬男歌手曝露骨對話 16:122020/11/22 政治 信義路銀行假匯兌真搶奪 警再逮共犯5人 18:122020/11/22 社會 國際兒童人權日 家防官「神鵰俠侶」防治家暴有成 17:522020/11/21 寶島 色男信義區熊抱女高中生拖進娃娃機店 辯「她長得好漂亮」 07:232020/11/21 社會 清大女被摸屁 PO學弟個資嗆「毀了你」 曝真相女大生慘了 19:162020/11/22 兩岸 台語主播性騷擾菜鳥女職員疑雲 公共電視回應了 22:212020/11/23 社會 河蟹護主播1／公視當家男主播性騷 菜鳥OL受害還遭霸凌 17:372020/11/23 社會 短評／蘇貞昌的人生劇本 04:102020/11/22 時論廣場 高雄某中學生被團霸 遭脫衣脫褲還拍照 18:032020/11/23 社會 河蟹護主播6／不挺女員工挺主播 台長：這個不算性騷擾 17:462020/11/23 社會 社會熱門新聞 少女與大叔淋酸桶屍案6嫌羈押 幕後「女魔頭」曝光 - 社會 台大法律婆婆刻薄錄音曝光 網質疑「誰比較心機」 - 社會 29歲女「畢羊單攻」罹難 父怒批主揪沒保險 網：湊車錢而已 - 社會 F-16飛官失聯5天同隊機工長輕生 支開學弟買便當發現已晚 - 社會 駭人桶屍案扯討債集團 高大成爆：驚悚手法「不單純」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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