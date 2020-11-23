朱海君近日錄衛視中文台《一袋女王》，大聊經營婚姻的幸福法則，她剛結婚時，把姑姑叮嚀「夫妻不要分開太久」當聖旨，硬跟老公NONO出外景，連擠工程車也不以為意，甚至懷孕也照跟不誤，就連自己出國工作也要助理多訂一張機票給老公，讓NONO有些困擾，直到有次夫妻工作時間撞期，她只好獨自去新加坡一個禮拜，沒老公在身邊，她才領略所謂的距離美，連今年疫情無法出國，她都問經紀人有沒有飛澎湖的工作，讓大家笑翻。

朱海君還分享「女人撒嬌才會好命」給踏入婚姻的女人們，她表示剛嫁給NONO時，個性直來直往不撒嬌，曾經路過櫥窗，看到一個包很喜歡，要老公買給自己，卻被他當場碎念。她那時口中說好，私下卻默默存錢，等存到立刻買回家，NONO看到生氣狂念，讓她也氣到反問：「辛苦工作為何不能買？」兩人因此吵架。

後來有次朱海君因工作忙，忘了洗女兒上課要穿的制服，怕老公問起，趕緊拿香氛酒精往女兒制服噴，再用熨斗燙過，沒想到NONO察覺味道不對，開始質疑是不是有在制服噴香水，當下慌了手腳的她忍不住哽咽解釋並直道歉，沒想到NONO立刻心軟，讓她從此學會如何對老公撒嬌。

(中時 )