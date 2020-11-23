針對蔡總統說，政府和民間社會成員一直在合作，以減輕「訊息疫情（infodemic)」所影響的範圍和程度，並舉例台灣事實查核中心、 Cofacts真的假的、g0v台灣零時政府、MyGoPen、台灣民主實驗室、 IORG、假新聞清潔劑Fake News Cleaner和財團法人開放文化基金會等民間組織在打擊假訊息方面的貢獻。國民黨文傳會新媒體部主任張智瑋大酸說，蔡總統的說法其實就是「政府透過假中立者審查新聞」，目的在拔媒體的牙、抵銷媒體的監督力量，讓媒體成為無牙老虎，還好意思拐個彎，自己擦脂塗粉，把人民都當笨蛋嗎？

張智瑋說，他相信假新聞的確是嚴重的問題，網路世界的訊息快速傳遞，也讓假訊息的傷害加劇、加大，最近的案例，就是行政院作哏圖、開冠軍牛肉麵記者會，「造假的就是政府」。不談政府製作假新聞，大家可確定的是，我們不需要「政府」來管理什麼是假；若政府可以定義什麼是假、可以處罰人民，要怎麼解釋都對政府有利，人民如何監督政府？

他說，就此來看，社會確需要公正的第三方單位，問題是蔡總統今天列舉的包含事實查核中心與台灣民主實驗室，組成的成員都有明顯的立場與背景，如何讓相信他們的立場，不是為政府發聲？

張智瑋說，例如「事實查核中心」是2018年由「優質新聞發展協會」成立，該協會地址與網媒「新頭殼」相同，顯見關係之密切。而事實查核中心6名委員中，胡元輝、蘇正平與羅世宏都是央廣董事；此外，該中心前總編審黃兆徽不只擔任央廣董事，離開該中心後，成為華視新聞部經理。

他指出，當初「新頭殼」發起人就是蘇正平、胡元輝與現任文化部長李永得、華視總經理莊豐嘉等人，甚至前文化部長鄭麗君的先生沈學榮是「慕哲社會企業公司」的代表人，而「慕哲」過去也是投資「新頭殼」的母公司大股東。這些出身「新頭殼」與綠營關係密切者，在鄭、李先後擔任文化部長任內，陸續進入公共媒體，胡元輝還被傳出是內定公廣集團董事長，他們成立的「事實查核中心」公正性當然備受質疑。

張智瑋指出，「台灣民主實驗室」比事實查核中心更扯，演都不演，理事長沈伯洋就是黨產會的兼任委員。至於「g0v台灣零時政府」的興起，則與太陽花學運有深厚的關係，而其中長期參與「零時政府」的唐鳳也在蔡英文當上總統後擔任政委，「Cofacts真的假的」社群又是獲g0v獎助金獲獎專案，爬梳其中脈絡都與民進黨有一定的關聯。

張智瑋強調，雖不能說這些事實查核機構都是由民進黨一手掌握，但人情關係一定在，掌權者的施壓或人情，難保這些機構能夠扛住政府壓力，外界如何相信他們所查核的「事實」，不就是政府所要的「事實」？人民、媒體的監督或質疑政府，就被顯微鏡檢視為「假新聞」？

張智瑋也舉例，去年12月總統大選的總統候選人辯論，公視現場同步透過這些查核機構來界定哪位候選人說的是「事實」？哪位說的不是「事實」？結果蔡英文指「韓國瑜是網軍最大的受惠者」，被認定為「事實」；韓國瑜指「蔡英文才是網軍最大的受惠者」，卻被認定「不是事實」。對照國內政情及新聞發展，誰是網軍最大受惠者，瞎子都看得出來，公視透過這查機構，查核出來的真是「事實」嗎？

(中時 )