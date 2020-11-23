讓人回味再三的經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，儘管已播畢了9年，至今還是有不少觀眾會在網路上討論起一些細節。劇中的甄嬛之所以能過關斬將，一直到最後扳倒皇后、設計害死皇上，這條路上相助的貴人不少。在後期劇情中，甄嬛和寧嬪為了要報皇上毒殺果郡王的仇，兩人互助合作，使得皇上最後照著劇本走：駕崩了！

但其實很多人都沒有發現其中一位關鍵人物，他在其中起了推波助瀾的功用，這個人就是：公公蘇培盛。

劇中藏得最深的，就是公公蘇培盛 (圖/ 翻攝自網路)

蘇培盛是劇中藏得最深的一位，表面上他處處為皇上著想，暗地裡他早已參加甄嬛毒害皇上的計劃。劇中有一細節是當皇帝身體日漸衰弱，蘇培盛則捧著一堆奏摺向甄嬛請示，只見甄嬛冷冷的說，把這些摺子送到皇上跟前，他掛心國事，必定會看。

作為皇宮裡的老司機，蘇培盛怎麼可能不理解甄嬛的話中有話？於是他完美達成甄嬛交付的任務，果然把皇上累到吐血。

至於蘇培盛是何時與甄嬛成為盟友的，劇情中並沒有多加著墨；但無疑在甄嬛大獲全勝的路上，槿汐和蘇培盛兩人，絕對是功不可沒的大功臣。

《甄嬛傳》之所以經典，是劇中處處暗藏細節。如同蘇培盛從小跟著皇上一起長大、忠心耿耿，皇上也對他信任有加，但他最後竟然選擇背叛；在這齣劇裡，沒有所謂的好人與壞人，每個人都有自己的無奈和選擇，這也是這部劇耐人尋味的地方。

(中時新聞網)