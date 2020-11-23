針對石頭營文資保存案，屏縣府與提案人23日到場會勘，當中數十名枋寮鄉民到場聲援文資保存，抗議官員不能與種電業者同流合汙。（謝佳潾攝）

針對石頭營文資保存案，屏縣府與提案人23日到場會勘，當中數十名枋寮鄉民到場聲援文資保存，抗議官員不能與種電業者同流合汙。（謝佳潾攝）

針對石頭營文資保存案，屏縣府與提案人23日到場會勘，當中數十名枋寮鄉民到場聲援文資保存，抗議官員不能與種電業者同流合汙。（謝佳潾攝）

針對石頭營文資保存案，屏縣府與提案人23日到場會勘，當中數十名枋寮鄉民到場聲援文資保存，抗議官員不能與種電業者同流合汙。（謝佳潾攝）

疑似二戰軍事遺跡「石頭營」，近日因業者在周遭種電鬧得沸沸揚揚，屏縣府與文史工作者23日前往會勘，不少枋寮鄉民前往聲援保護文資，除怒嗆官員不應與業者同流合汙外，看著山坡地的樹遭砍，更憂心水土保持出問題害家園。

「我們不是反對種電，是反對在不對的地方種電！」枋寮鄉民怒訴，政府要推動綠能大家都支持，不過不可以連在山坡地也種電，以前石頭營周遭都是綠林，而現在被怪手挖得慘不忍睹，看得很難過，難道政府為推種電，不惜與業者聯手破壞生態？

居民稱，石頭營這個地方很寶貴，不僅有綠林還有無價的戰地遺址，他們很支持屏縣府文資所將它列為文資保存，所以才到場聲援提案的文史工作者林炫耀，他研究石頭營3年多，對石頭營的了解與未來規畫是有願景的，請種電業者離開石頭營。

林炫耀指出，石頭營有60餘座碉堡、砲台等軍事遺址，若能全部保存下來，發展文化觀光的量能是非常大的，不是只有種電可以增加就業機會，保存文化遺址也是可以的，可惜他提案後縣府態度不積極，業者好像也不顧專業硬要施工。

業者澄清指出，自從發現疑似軍事遺址後，便全面停工，大家目前看到的工程是「整地」，並非強硬施工，且也沒有破壞到任何疑似遺址，一切都會等待文資審議後，才視情況進行下一步作業。

(中時 )