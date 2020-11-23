秋鬥上街6萬人怒吼！媒體反應很有戲？透視台灣媒體藍綠立場！《頭條開講》完整版 2020.11.23 周玉琴 林嘉源

政府預定明年1月份開放進口萊豬，距今倒數1個多月，22日秋鬥遊行中，不少民眾高舉旗幟、喊口號反萊豬，指政府無視人民健康。對此，前立委林郁方直言，如今民進黨政府騎虎難下，就是因為早向美方開出支票，而拜登上台後，民主黨政府也不會同情台灣，並痛批蔡政府對維護國家利益不感興趣。

對於萊豬議題拜登上來了是不是可以重新談，林郁方23日在政論節目《頭條開講》中表示，「了解美國政治運作的人，就知道不可能」，而民主黨上台也不會同情台灣，就不出口萊豬，因為他們要維護國家利益，林郁方直言，「每一個人都要維護自己的國家利益，顯然就只有蔡英文政府對國家利益的維護不太感興趣」。

林郁方指出，中華民國和美國都是民主國家，國會代表人民，這個問題到國會裡面去辯論，看最後決議結果，而政府可以把國會、反對黨和人民拿來當擋箭牌，「蔡英文不是號稱國際談判專家？這什麼專家？3歲小孩都知道談判不是這樣談的」。

林郁方認為會出現現在這樣的情況，只有一個原因，就是民進黨還是在野黨的時候，就去美國貿易總署答應人家，後來美國要總統大選，中西部這些養豬戶的票對川普很重要，所以現在人家要你兌現。

林郁方也說，民進黨政府答應了全世界最強大的國家，現在沒辦法了，就用行政命令取代國會決議，痛批這是「把個人的利益、政黨的利益，凌駕在人民的利益上」，並指現在就要標示有無萊劑來處理、緩和這件事。

(中時新聞網)