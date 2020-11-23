恆春鎮公所東側立體停車場23日動土，將以「古城」為意象打造古典式停車空間，預計明年底完工。（謝佳潾攝）

恆春是觀光重鎮，每到假日不僅一房難求更是「車位難求」，鎮內違停亂象不斷，對此，屏縣府向中央爭取經費、計畫在鎮公所東側原有平面停車基地興建4層樓高立體停車場，工程23日動土預計明年底完工，將提供480席停車位。

屏縣府指出，為解決恆春居民與遊客的停車困擾，縣府向中央爭取補助2億632萬、縣府自籌1億3900多萬，共3億4500餘萬將興建1座複合式立體停車場，而地點就在鎮公所旁的原有平面停車基地，面積4746平方公尺，蓋4層樓後可容納231席汽車車位、249席機車車位。

縣府說，該停車場基地鄰近恆春東門舊城牆，因此將透過融合地方特色及歷史古城牆造型等意象元素，延續既有城牆的量體配置、高度、距離及材質形式等，建構符合都市公共性、古蹟及歷史建築環境、城市景觀又具智慧化停車設施的停車場。

屏東縣長潘孟安說，恆春鎮公所周邊除有圖書館、衛生所、地政事務所及消防隊等行政機關外，還有興建中的社福館、教師集中宿舍以及預計明年初發包的恆春藝文展演中心等公共建設，屆時停車場500公尺範圍內的觀光量能與生活機能將非常充沛。

他說，恆春轉運站、恆春古城魅力商圈、恆春夜市、恆春孤棚、恆春古城及漂浮城牆等主要商圈及景點都在停車場附近，可期待屆時將更帶動該區域的觀光發展，吸引更多旅遊潮，但又能紓緩停車問題。

(中時 )