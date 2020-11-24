代表智利角逐奧斯卡最佳國際電影的《他們的自由年代》將於11月27日在台上映，本片除了改編自智利真實政變事件，話題十足之外，更跨國邀來阿根廷金像獎得主梅賽黛絲・莫朗（Mercedes Morán）擔綱演出熟年版的女主角伊奈絲，詮釋一段橫跨45年剪不斷理還亂的革命三角戀。該片不僅被選為智利角逐奧斯卡最佳國際電影的國家代表，也被好萊塢記者報盛讚：「對於人性與政治的完美控訴，優雅、不帶血跡地帶領觀眾走進主角們的各自命運。」

智利衝奧作品《他們的自由年代》由日舞影展火紅得獎導演安德烈斯・伍德（Andrés Wood）所執導，並邀請《追緝聶魯達》、《贖命俱樂部》金獎編劇吉列爾莫・卡爾德隆（Guillermo Calderón）來撰寫劇本。電影由一場激烈飛車戲做開場，娓娓回溯看似光鮮亮麗的完美中產家庭，原來在革命運動風起雲湧的1970年代，也有一段不為人知、足以撼動時代的三角戀過往。故事靈感來自智利1970年代的政變事件，以激進反對共產主義的「祖國和自由民族主義陣線」社運團體作為背景，譜寫一段大時代下的畸戀，以小見大帶觀眾重新檢視歷史。

為了要演繹這段轟轟烈烈的歷史，劇組特別邀請阿根廷家喻戶曉的視后、影后梅賽黛絲・莫朗加入演員陣容，演出過了45年卻依然被當年政變留下的陰影給纏身的女教授伊奈絲，當年她為了自己的慾望與任性，周旋在兩個男人之間，即使現在成了功成名就的教授，卻時時被宛如幽魂一般的過往給糾纏。梅賽黛絲・莫朗成功演繹出外表優雅但內心暗潮洶湧的心理狀態，讓觀眾陪著女主角從電影開頭一路情緒緊繃到片尾。

青年時期的伊奈絲，則由曾榮獲哥雅獎的西班牙女演員瑪莉亞・瓦維德（María Valverde）擔綱演出，俏麗也剛烈的形象與革命女青年的角色設定不謀而合，她眉眼當中的狂放不羈，不難看出兩位革命英雄會為了她爭風吃醋。瑪莉亞・瓦維德在片中有好幾段大膽演出劈腿兩位男主角的床戲，不僅不顧其他住戶，直接褪下內褲在公寓樓梯間直接大幹一場，更大方背部全裸露兩點上陣，成為《他們的自由年代》片中精彩亮點。

(中時 )