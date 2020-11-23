歐洲聯盟藥品局(EMA)23日宣布，儘管目前仍有大量數據有待評估，但目前已針對最有希望的候選疫苗進行「滾動式審查」，最快2020年底或2021年初，就能批准首批2019冠狀病毒的疫苗。

EMA在聲明中表示，由於新數據不斷湧入，滾動式審查也持續進行，現階段仍難以具體設下疫苗批准的時間表。不過，EMA的確可能根據滾動式審查的結果，對最有進展的候選疫苗於今年底或明年初做出結論。

目前EMA正針對3支疫苗進行滾動式審查，期盼加速其批准時間。這3支疫苗分別是輝瑞和BioNTech的疫苗、牛津大學和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗，以及莫德納的疫苗。

目前，莫德納宣布研發中的疫苗防護力達94.5%，而輝瑞與BioNTech則宣稱臨床實驗證實其疫苗防疫效果達95%。

牛津大學和阿斯特捷利康則指出，雙方旗下疫苗平均效力達70%。不過當調整至適當劑量時，疫苗保護力可達90%；此外，雖然其效力不如前述疫苗，但最大優點為相對便宜，且可儲藏於一般冰箱的冷藏室。

(中時新聞網)