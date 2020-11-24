歌手郭忠祐、蔡家蓁近日錄民視節目《娛樂超skr》，郭忠祐剛發行第四張專輯《你一直踮阮心肝》，蔡家蓁則是剛出首張個人專輯《若是你想欲了解我》，兩人來到菜市場一臉忐忑，因為主持人阿甘、小路沒事先告知關卡內容，還向他們嗆聲：「我們就是出了名在刁難藝人的！」沒想到小路居然出題要他們「市場叫賣專輯掃街」，成功賣出三張才能宣傳專輯。

蔡家蓁聽完嚇得掩面哀嚎，郭忠祐一臉鐵青想起以前被拒糗事，蔡家蓁說自己完全沒有掃過街，第一次就獻給節目，郭忠祐更說：「六年沒掃過街，以前曾經當房仲去市場發傳單、找生意，大家忙做生意都臭臉，沒人理我。」從此市場推銷讓他心中陰影極深。

兩人在民視歌唱節目《明日之星》發光發熱，郭忠祐更在《綜藝大集合》有著「過關機器」封號，小路與阿甘不断用大聲公宣傳「買專輯送簽名、拍照加抱抱、牽手」讓一臉嚇壞的他們哭笑不得，氣氛頓時歡樂起來，一進市場不到10秒，就有一位李小姐認出他們並阿莎力買下專輯，讓他們大呼感動，還遇到當地里長也買兩張，兩人總算順利達成任務，成功打歌。

(中時 )