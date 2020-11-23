北市消防局八德分隊前消防員范峻恩，為爭取績效，在辦理民眾申請住宅用火災警報器補助時，以大批人頭偽填申報書、領用表後，1年內詐取245具火災警報器，估計價值約5萬多元，涉嫌貪汙、偽造文書罪。台北地檢署今指揮廉政署搜索范員住處、辦公室4處地點，並約談范員到案，檢察官複訊後，深夜以范員涉犯貪汙重罪，有串滅證之虞，聲請羈押禁見。

廉政署獲報，北市消防局第三救災救護大隊松山中隊八德分隊隊員范峻恩，負責轄區各類場所消防設備安全檢查事務。

范員在2018至2019年間，利用消防局積極推動民眾申請補助住警器機會，明知申請補助有一定資格，卻疑以大批不知情民眾當人頭後，偽填大量申請書，明知部分民眾不符資格，即以不實補助資料，製作不實審查表、領用書後，經消防局逐層簽核，事後范員獲取245組住警器，價值為5萬多元。

事後消防局發現，范員坦承為了積效，詐領的245組住警器則分給路人或民眾，消防局將范員記大過，並調職中山中隊圓山分隊，並將范員移送廉政署偵辦。

廉政署報請北檢檢察官鍾維翰指揮偵辦，檢廉認為，范員涉嫌《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物罪、《刑法》偽造文書罪，今兵分4路搜索范員2處住處、八德分隊、圓山分隊辦公室，並約談范員到案。

(中時 )