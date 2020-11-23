有民眾消費後用三倍券付款卻被店員質疑是在「洗錢」而拒收，這說法也引起熱議，網直呼：太奇葩。(示意圖/達志影像)

政府為促進民間消費，發放振興三倍券給民眾以刺激新冠疫情爆發後萎弱的經濟。三倍券實施至今，已即將到達年底，不少人抓緊時機趁期限到之前使用，不過竟有民眾消費後用三倍券付款卻被店員質疑是在「洗錢」而拒收，這說法也引起熱議，網直呼：太奇葩。

原PO在PTT「WomenTalk」上抱怨道，近日和朋友聚餐，1餐吃下來1人400，但朋友表示錢沒多帶，要用一張500元的三倍券付，於是2人共付了1張500元的三倍券＋300元現金。沒想到卻被店員拒絕，說這樣是「洗錢」。PO本來妥協說付一張500元三倍券，再刷卡300元，店員依舊不肯，最後只好直接刷800元了事。但這經驗卻讓原PO感到小生氣，詢問網友「請問我這樣不行嗎？」

貼文曝光後，網友也看傻眼，指出三倍券等同現金效力，認為原PO付費方式非常合理，跟「洗錢」完全無關。去其他地方消費，用同樣方式店家也都能接受，店員說法太死腦經，或者根本就是店家不想收三倍券的說法。網紛紛表示「你的用法沒問題，是店員的問題」、「三倍卷視同現金，店員這樣檢舉會被罰」、「付兩張500要求店員找200才會有問題吧，原PO的付法沒問題阿」、「用三倍券講這種洗錢說法，很明顯是店員智障」。

網友推測，店家就是拒收三倍券，在找藉口而已，建議原PO去檢舉。「店員根本胡說八道，是老闆不想收3倍券再去換錢這個手續」、「這真的要檢舉，明顯是老闆叫店員這樣唬客人的」、「店家要繳稅不想收三倍券啦！找藉口而已，當然可以這樣用」。見到原PO結帳遇到這種店員，網友直呼實在太奇葩。

(中時新聞網)