犯下港女命案的陳同佳，去年10月23日出獄後表達願意來台投案，受委任的理律法律事務所凃榆政等3名律師，向士林地檢署遞交委任狀，表達願意陳來台意願。23日《自由》獨家報導，支付理律的律師費超過100萬港幣（折合台幣約400萬），全由港府支出，港府23日晚發布聲明，指稱全屬虛構，絕無其事，並對於捏造散播虛假信息的人，予以強烈譴責。

10月初，理律法律事務所凃榆政等3名律師接受陳同佳委任，立即與指定窗口刑事局接觸，表達陳同佳來台意願，10月14日，香港聖公會教省秘書長管浩鳴現身香港的台北經濟文化辦事處，隨身文件被拍到有陳同佳來台申請表，隔天陸委會以港府先回應司法互助為由，拒絕陳同佳簽證。

對此，管浩鳴今回應港府付錢替陳同佳聘請律師，表示與特區政府沒有關係，至於簽證，還在等待台灣政府批准，沒有進一步消息。

港媒報導，港府希望陳同佳早日赴台接受法律制裁的立場一直沒有改變，希望台方以認真和務實的態度，不作任何政治操作，盡快接受陳同佳到台灣投案，以彰顯公義。「只要台灣履行應有的責任和司法公義，准許陳同佳入境，我們十分樂意作出合法可行的配合和安排。」

(中時 )