有「瑜珈界張柏芝」之稱的Miya近日曝光一組海上空中瑜珈絕美照，除了呈現空瑜的超高難度，更展現她的火辣好身材。Miya先前與父母到墾丁度假，看到唯美海景被深深吸引，心想一定要留下獨特的「到此一遊」紀念，因此才有這組照片跟相關影片的誕生。

Miya從拍攝內容、服裝造型到勘景，大概花了1年時間，總共拍攝15支影片，整組工作團隊共斥資180萬，過程被3組攝影團隊打槍，因為海上空瑜高度達8層樓，海平面又無法架設任何安全網，藍色大海有著礁岩，一個不小心就會重傷，因此直到詢問第四組團隊，簽下免責聲明後，才順利談成合作。

Miya蜜桃臀吸睛。（有魚娛樂提供）

拍攝過程中，大型拖吊車將Miya吊到海上，連司機都在開機5分鐘就把她吊回來並苦勸：「還是算了吧，這像在玩命，我要走了。」經過多次溝通協調，才在落山風減弱的下午拍攝，過程不易。Miya預告自己將在聖誕節附近，推出史上絕無僅有的瑜珈藝術寫真文集《如瑜得水》，會在書中與粉絲「坦誠相見」，令許多人大呼期待。

(中時 )