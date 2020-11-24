台灣人愛排隊，但排隊美食也是有它的道理。以屏東知名的萬巒豬腳舉例，肉質鮮嫩、豬皮Q彈，無論是在地人還是遊客都願意排隊搶購，但現在不用排隊就能在家享用囉！「黑貓探險隊」一口氣整合3家人氣豬腳名店，免出門排隊即可自由選配，新鮮冷凍宅配直送，100%還原店內現吃美味！

黑貓探險隊貼心整合 3大豬腳名店在家吃的到

講到屏東美食，你會想到什麼？當然不能少了萬巒豬腳，無論是肉質、豬皮還是醬汁，都是非常下飯的經典菜餚。不過對於外地遊客來說，千里迢迢去屏東排隊搶購，實在是勞心又勞力，時間成本也很不划算。

屏東萬巒豬腳名店「熊家豬腳」(圖/黑貓提供)

「黑貓探險隊」結合宅急便的優勢，為消費者挑選品質優良的美食，只要在家選購就能送到家。這次他們整合了屏東3家人氣豬腳名店的萬巒豬腳經典系列，包含熊家豬腳、林家豬腳及海鴻飯店等，都是消費者認為必吃的前3大品牌，現在只要輕鬆動動手指，在家就能吃到屏東的萬巒豬腳。

屏東萬巒豬腳名店「林家豬腳」(圖/黑貓提供)

博客來近百道美食自由配 熊家、林家、海鴻飯店豬腳必吃

民眾可以在博客來的官網頁面選購，在任選專區中共計有近百道各地名特產、小吃，不再需要出門排隊，在家裡就能自由選配，一次購足各地必吃美食，更直接新鮮冷凍宅配，無論是新鮮度還是口味，就像在實體店面吃到的那樣美味！

位於屏東的熊家豬腳是70年客家老店，使用豬前腿與70年滷汁燉煮3小時，謹慎的前置處理及講究滷製，使他們家的豬腳熱皮Q、冷彈牙，再搭配獨特蒜蓉醬，讓口感層次更加分明，自用送禮兩相宜。林家豬腳也是吃起來彈牙既不膩口，皮、肉、筋等部位韌性中帶脆感，沾上專屬醬料爽口十足，讓人吃了意猶未盡。海鴻飯店的萬巒豬腳連續2年獲獎，無論口味、賣相都深得人心；琥珀色澤讓人垂涎欲滴，穠纖合度的滷製過程，使豬腳入味、香氣四溢，吃起來爽口脆嫩、不油不膩，吃了還想再吃。

屏東萬巒豬腳名店「海鴻飯店」(圖/黑貓提供)

11/17起！博客來指定黑貓探選隊名店任選享贈品優惠

除了以上提及的超貼心服務外，從11/17起，只要在博客來平台「黑貓探險隊」名店任選，每個月就能享有不定期推出的獨家優惠，像是選購《阿圖》麻油雞湯優惠價235元；《皇宮》月亮蝦餅優惠價125元；《歐董》花枝蝦排1包(12塊)優惠價289元等等。選擇種類繁多、優惠不小氣，疫情期間減少出門才正確，這樣的貼心宅配服務著實為國人打了一劑強心針，省時又省力，成了許多婆婆媽媽、主婦們的好幫手！

(中時新聞網)