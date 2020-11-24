他買足球正確比數 樂透抱回1650萬

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(范佐意攝)

俄羅斯世界盃足球賽時有很多人把運彩當樂透買，特別是以足球「正確比數」高賠率的玩法最為明顯，尤其在媒體報導不少中大獎的實際案例後，出現了更多的購券者喜歡來買運彩高賠率的玩法，今天就來跟大家分享一位超級幸運兒「正確比數」如何抱回1,650萬的獎金。

足球正確比數說明。(台灣運彩提供)

2018世界盃讓大家印象深刻同時也有不少購券者買運彩中大獎的3場比賽，分別是1.「小組賽」大爆冷門的南韓以2比0大勝德國，運彩「正確比數」玩法「南韓勝2比0」的賠率高達90倍，小買個1,000元就抱回9萬元獎金；2.「淘汰賽」進球你來我往精彩萬分的法國4比3險勝阿根廷，運彩「正確比數」玩法「法國勝4比3」的賠率高達300倍，小買個500元就抱回15萬元獎金；3.「決賽」顛覆以往的小比分由法國以大比分4比2戰勝克羅埃西亞奪冠，運彩「正確比數」玩法「法國勝4比2」的賠率高達130倍，有消費者包牌「法國勝4比2」及「法國勝4比3」各2萬，其中「法國勝4比2」的2萬元抱回260萬元大獎。

2018世界盃克羅埃西亞Vs.-法國。(台灣運彩提供)

今年這次的中獎金額更猛，創下運彩中獎金額新高紀錄，有位台中的超級幸運兒長期購買足球「正確比數」玩法，他在9/27購買德甲「拜能慕尼黑Vs. 霍芬海姆正確比數1比4 賠率275倍」2張，每張各3萬元，結果比賽果真開出1比4，讓他扎扎實實抱回1,650萬元獎金((3萬/張x 275倍＝825萬)x 2張＝1,650萬)，真是「猴腮雷」、「灰熊厲害」，也羨煞所有人。

2018世界盃把運彩當樂透買抱回大獎案例。(台灣運彩提供)

包牌投注說明。(台灣運彩提供)

絕大多數的足球比賽運彩都有提供高賠率的「正確比數」玩法，加上足球可以說是一整年都有賽事，所以喜歡以小金額大抱回的朋友們隨時都可以來投注運彩足球的「正確比數」玩法，運彩這樣開出高賠率的比賽經常會有，9/10芬超「赫爾辛基Vs. IFK赫爾辛基」正確比數3比4開出300倍、9/13英超「里茲聯Vs. 利物浦」正確比數3比4開出140倍、9/20奧足「聖普爾頓Vs. 阿德米拿莫德林 正確比數5+比0開出200倍」、10/4、英超「托特納姆熱刺Vs. 曼聯」正確比數5+比1開出350倍、 10/5英超「利物浦Vs. 阿斯頓維拉」正確比數2比5+開出500倍等，大家可以把握機會，搭配「包牌」、「串關」或「過關組合」等投注方式，增加中獎機會或擴大中獎獎金，一起來享受把運彩當樂透買的中獎樂趣。

串關投注。(台灣運彩提供)

過關組合說明。(台灣運彩提供)

足球「正確比數」常常會有開出高賠的情形。(台灣運彩提供)

德國南韓1,000元「單買」抱回9萬元獎金。(台灣運彩提供)

阿根廷法國500元「單買」抱回15萬元獎金。(台灣運彩提供)

足球正確比數彩票-克羅埃西亞(台灣運彩提供)

買正確比數3萬抱回825萬獎金。(台灣運彩提供)

買正確比數3萬抱回825萬獎金。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)