有些人的特質就是特別有魅力，總是桃花不斷，讓單身狗們羨慕不已。星座運勢網站「星座愛情不求人」分享，以下4個星座在人群中特別耀眼，追求者非常多，此生不愁沒人愛！

▍1.金牛座

雖然金牛的個性固執又倔強，但他們在愛情中卻比同年齡的人成熟很多，他們非常清楚自己適合怎樣的交往對象，所以不太會遇到爛桃花，愛他們的人很多，不過他絕對不會每個都試試看，一定是找到最愛、最適合自己的才會認真投入。

▍2.射手座

射手座的個性很外向又很開朗，在一群人中非常耀眼，所以很容易吸引旁人的注意，因此桃花也比其他星座還要多。而且他們很懂得如何經營感情，又很擅長察言觀色，所以他很知道如何獲得他人的疼愛，單身的射手完全是桃花收割機，不怕沒人愛。

▍3.處女座

處女座的龜毛出了名，但也因為對自己要求很高，所以他常常是群體中的焦點人物，他們總是充滿自信，因為自律也讓他們隨著年齡增長越來越優秀，所以身邊總是不乏追求者。

▍4.水瓶座

水瓶座對感情其實很佛系，不愛強求，愛交朋友的水瓶座身邊總是圍繞著一群人，而這也是水瓶追求者超多的原因，因為水瓶的戀情往往是從友誼開始的，往往是兩人在聊天來往的過程中發現彼此的價值觀和興趣都很類似，而不知不覺墜入愛河。

(中時新聞網)