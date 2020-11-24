依循「手機+AIoT」雙引擎策略，realme於今（24）日舉辦「Leap to Next Gen─ realme智慧家居線上發表會」，正式跨足智慧家居市場，推出realme智慧連網顯示器和realme聲波電動牙刷M1， 展現建構智慧家居生態系的企圖心，喜愛realme品牌的消費者將擁有更多元的品項可以選擇。

realme智慧連網顯示器 內建Android TV能玩能看也能聽

realme鎖定消費者需求，推出適合擺放於臥房或書房的32吋、43吋小型智慧連網顯示器，採用8.7公釐極窄邊框設計。realme智慧連網顯示器皆採用LED顯示螢幕，透過Chroma Boost炫彩影像處理技術，使亮度、顏色、對比、飽和度和清晰度有感提升，並支援HDR10和HLG技術，提供更真實的觀看體驗；搭載MediaTek四核心處理器，擁有1GB+8GB記憶體組合，400尼特最大亮度，強光照射下也不用擔心反光。

realme智慧連網顯示器內建小螢幕產品罕見的Android TV系統，也就是說不需搭配額外的Android TV 電視盒，只要連網即可使用。系統內建熱門影音平台如YouTube和Netflix、Prime Video，支援Android TV的應用程式、遊戲和音樂均可至Google Play商店下載，無限擴充你的體驗。

多功能智慧遙控器可一鍵喚醒Google語音搜尋（按住後說出指令），不僅搜尋速度比打字更快，也可降低年長使用者的使用門檻，；內建Chromecast，可輕鬆地透過Google Home將手機畫面投放至顯示螢幕上，或於觀賞影片時，點擊投放鍵放大觀看視野，讓你輕鬆追劇。

realme正式發表兩款推出智慧電視，32吋款式是市場少見的選擇，滿合適放在房間裡。（黃慧雯攝）

realme智慧連網顯示器搭載同價位帶少有的24W杜比立體聲揚聲器，內建兩組大功率全音域和高音喇叭，讓你可體驗更為有如劇院般的環繞音域；不僅如此，透過Wi-Fi、藍牙和多種連接孔位，也可讓作為遊戲機、第四台機上盒的外接螢幕，或是作為電腦的雙螢幕，滿足多項使用需求。

realme智慧連網顯示器推出32吋、43吋兩個尺寸，保固越級挑戰業界平均2年標準，以3年保固服務展現對商品的信心，產品售價分別為NT$5990和NT$9990，32吋於11月27日正式開賣，首賣日優惠現折1,000元，以超值價NT$4990便可將一台Android TV帶回家，購買可至realme網路商店、realme品牌專櫃、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、myfone購物、friDay購物；43吋則預計於12月進行販售。根據realme先前公佈的資訊，除了32、43吋的智慧連網顯示器外，他們也正積極規劃55吋的款式，消費者可以期待。

你的第一支電動牙刷 realme聲波電動牙刷M1

realme聲波電動牙刷M1以高頻震幅將牙齒上的髒污震動下來，而非憑藉蠻力磨損齒面，透過每分鐘震動高達34,000次的聲波馬達，能快速生成微小泡沫，清理牙齒縫隙，搭配刷頭10°穩定擺幅，為口腔進行全方位清潔。在外觀採用曲線簡約設計，磨砂塗層可達防滑效果同時提升手握舒適感。

不僅達到深層清潔效果，M1使用過程中震動噪音控制於60分貝以下，並提供多種清潔模式，包含輕柔、清潔、美白、拋光共4種模式，不論日常清潔或亮白美容都能一機包辦。realme聲波電動牙刷M1提供90天續航力，一年僅需充電4次，就算遇到忘記充電臨時無法使用的狀況也不必擔心，透過無線快充功能，充電5分鐘可使用2天，既高效又方便，短期旅行超適合。具備IPX7防水保護，可用清水直接沖洗，並提供1年產品保固。

realme聲波電動牙刷M1具有多種模式，活動現場提供以刷掉奇異果表皮纖毛來體驗拋光模式。（黃慧雯攝）

realme聲波電動牙刷M1採用聲波震動快速生成微小泡沫，清理牙齒縫隙。（黃慧雯攝）

realme聲波電動牙刷M1獨特的藍色刷毛當褪色至白色時，就是建議更換的時刻。（黃慧雯攝）

在刷頭選用上，realme採用3.5mm超薄無金屬刷頭及杜邦99.99%抑菌刷毛組合而成，有效防止細菌滋生，搭配98%刷毛磨圓處理，使毛尖端更加圓潤，可避免牙齦出血機率，而刷頭上獨特的藍色刷毛設計，則具備刷頭替換提醒功能，當藍色區塊褪色至白色時，即可進行更換(一般建議三個月更換一次刷頭，約使用兩個多月M1刷頭的藍色區域便會慢慢褪色）。M1使用體驗上也很智慧，其智慧定時功能每刷30秒即停0.15秒做為換刷牙齒區域的提醒，2分鐘後自動結束清潔，達到確實的清潔功效。

realme聲波電動牙刷M1推出白、藍雙色，售價NT$999元，於11月26日正式開賣，首賣日優惠現折111元(僅888元），再加贈原廠刷頭（3入，市價299元），加上盒裝標配總共5支，購買可至realme網路商店、realme品牌專櫃、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心及蝦皮商城進行選購。

等不及首賣日才購入的用戶，realme提供獨家限量首賣優惠。為歡慶三創品牌專櫃於11月24日同日開幕，今日所發表的兩款新品－realme智慧連網顯示器和realme聲波電動牙刷M1，均可至三創品牌專櫃搶先購得，不過數量有限，搶購速度要快。

(科技)